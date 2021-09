Al Parco di Pinocchio un Mini training camp coi paracadutisti

Al Parco di Pinocchio sarà organizzato il Mini training camp per i bambini a cura dei paracadutisti del 183° reggimento “Nembo” di Pistoia, domenica 12 settembre dalle 10 alle 18.

Si tratta di un circuito addestrativo a misura di bambino nel quale i piccoli potranno divertirsi affrontando le prove del percorso in compagnia dei baschi amaranto.

Inoltre sarà allestito uno stand di “sopravvivenza” dove i piccoli partecipanti potranno vedere come accendere un fuoco con mezzi di fortuna, come costruire un riparo, come procurarsi acqua potabile e tanto altro.

Infine sarà presente una zona espositiva dove sarà possibile osservare da vicino paracadute, zaini, elmetti e altri materiali in dotazione ai reparti dell’Esercito Italiano.

Durante la giornata saranno a disposizione dei visitatori del Parco Collodi – Pinocchio anche le classiche attività proposte per adulti e ragazzi. L’ingresso al parco monumentale, al giardino storico, alla casa delle farfalle e al cortile interno di villa Garzoni. Per i ragazzi le attività del Paese dei balocchi: museo dei giochi interattivi su Pinocchio, i percorsi avventura (per i bambini dai 5 anni di età), le giostre d’epoca, gli spettacoli dei burattini e il laboratorio della fata dove si potranno anche creare delle bandierine a tema con Pinocchio e Lupo Vittorio, la mascotte dell’esercito.