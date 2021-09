Andrea Kaemmerle a Santa Maria a Monte con 'Martino regala tempo'

Uno spettacolo tenero e comico per raccontare il tempo che scorre. Novità teatro in prima nazionale al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, dove Guascone Teatro presenta il debutto di 'Martino regala tempo' - Talvolta il tempo è galantuomo. Di e con Andrea Kaemmerle. Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021 alle 21,30 all’interno della Rocca, nel centro storico di Santa Maria a Monte (Pisa). Tre repliche per fare una sintesi tra lo sguardo di Chaplin, le bugie di Pinocchio ed il lieto fine dei Promessi Sposi.

Alle 20,00 cena in luogo presso Tapassion 2.0. Menù 1: Aperitapas + dolce e bevande euro 15,00. Menù 2: esperienza tapas: tre piatti con vini abbinati e dolce ad euro 25,00. Ingresso allo spettacolo euro 8. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Da non perdere: una visita al centro storico con la casa del Carducci, e la meravigliosa vista dalla Rocca.

Il testo scorre leggero tenendosi forte alle atmosfere epiche e fiabesche delle antiche leggende ed allo stesso tempo mira ad avvicinarsi sempre di più ai sogni degli uomini contemporanei. Una visione gentile quanto comica e rivoluzionaria su amore, stress, paura e frenesie da possesso. Spettacolo nuovo dove tenerezza, comicità e psicologia sono ormai diventate indistinguibili. Una produzione nella quale Andrea Kaemmerle darà vita ad un nuovo personaggio talmente inadeguato e tontolone da renderlo capace di restituirci l’amore per lo scorrere del tempo. Una serata nella quale si gode della maturazione di 30 anni di tenerezza e bufferia.

Fonte: Ufficio Stampa