Un anziano di 86 anni, mentre stava bruciando delle sterpaglie in un terreno di sua proprietà, in via Garibaldi a Signa, è stato avvolto dalle fiamme, riportando gravi ustioni.

L’uomo è stato trasferito in elisoccorso al centro grandi ustionati di Pisa in codice rosso.

Sul posto intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.