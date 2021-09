Contagiata due volte, muore di Covid una 49enne di Massarosa

Ammalatasi due volte di Covid, Barbara Bertelli questa volta non ce l’ha fatta.

La 49enne residente a Massarosa era stata colpita dal coronavirus prima nel 2020, ed era guarita, poi nell'agosto scorso e proprio quest’ultimo contagio le è stato fatale.

Come riportano La Nazione e Il Tirreno, la donna aveva prenotato il vaccino per il 5 settembre, ma si è ammalata prima e non ha potuto riceverlo. Il 9 agosto è stata ricoverata all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, poi è stata portata al San Luca di Lucca per l'aggravarsi delle condizioni; alla fine è stata trasferita all’ospedale di Careggi, a Firenze, dove è deceduta la notte tra il 6 e il 7 settembre.

Nonostante si fosse infine negativizzata, i polmoni erano ormai troppo compromessi.

Lascia una bambina, i genitori, il fratello.