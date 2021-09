Fi-Pi-Li, una notte di chiusura allo svincolo di Scandicci per lavori

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto lavori di manutenzione all'impianto d'illuminazione dello svincolo di Scandicci, per consentire i quali sono previste la chiusura delle rampe d'uscita e di ingresso in direzione Firenze dello svincolo di Scandicci e chiusura della rampa d'ingresso in direzione Mare dello svincolo di Scandicci dalle ore 22 del 9 alle ore 6 del 10 settembre 2021.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa