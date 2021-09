Finissage delle Mostre in Vetrina alla Art Gallery in Tuscany by Cora

Domenica 12 agosto dalle 10.30 alle 21.30, la Art Gallery in Tuscany by Cora di Montaione presenta , nel pieno rispetto delle norma anti-covid, il finissage delle Mostre in Vetrina che si sono susseguite da maggio a settembre.

In occasione della giornata di festa che ci sarà a Montaione, con lo “Sbaracco”, i giochi per bambini e concerto di fine estate, in galleria sarà possibile ammirare una parte dei lavori degli artisti che hanno lavorato a questo progetto. Saranno esposte opere di Rita Pedullà dedicate a un Eden moderno e poetico, scatti di Alberto Benedetti che raccontano la nostra distanza dalla luce nella sua triplice accezione, reale, virtuale e interiore, dipinti di Gordon Breckenridge che catturano “en plein air” la luce, vivificandola nella natura che circonda il territorio della Toscana, tele di Lapo Gargani che appaiono come scenari fatti di nebbie e lande desolate dove steccati, passerelle o linee di strade delineano la via da perseguire verso un ignoto destino, armoniose costruzioni di Francesco Bruni con un colore BLU da lui studiato e creato per esprimere l'intimità dello spettatore, illustrazioni di Massimo Alfaioli con quei volti in cui i si trovano UNIVERSI INFINITI, fatti di storie personali e di vulnerabilità e pannelli scultorei di Marco Scarici fatti di garze che sono involucro di protezione per quegli elementi che diversamente si smaterializzerebbero inesorabilmente.

Sarà possibile assistere in anteprima anche alla presentazione del nuovo progetti del fotografo Alberto Benedetti, “Acquapassata” relativo a immagini scattate sulla sabbia bagnata nel momento immediatamente successivo al ritirarsi delle onde del mare che vanno a infrangersi a riva.

Nel pomeriggio saranno presenti in galleria gli artisti.

Fonte: Ufficio Stampa