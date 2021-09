Il ricettario di tecnica pittorica, a Montopoli presentazione del volume di Giovanni Lorenzetti

Venerdì 10 settembre alle 18,30 nella Sala Rabai del Museo Civico di Montopoli in Val d'Arno, si terrà la presentazione del nuovo volume di Giovanni Lorenzetti, il libro ricettario di tecnica pittorica, alla presenza di Ilario Luperini e dell'autore.

Interverranno anche il Sindaco di Montopoli e la Direttrice del Museo Civico e Sistema Museale Montopolese, con il coordinamento di Aldo Filippi.

Sarà l'occasione per conoscere i segreti e le ricette antiche per realizzare meravigliose opere d'arte o anche per apprezzare meglio quelle si possono osservare.

L'evento è aperto a tutti, adottando le misure anti-Covid previste dalle norme vigenti.

Per informazioni:

0571449851 ; museo.civico.montopoli.valdarno@gmail.com; messaggio alla pagina Facebook Museo Civico Di Montopoli.