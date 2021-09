Infortunio sul lavoro a Ponte a Egola, soccorso un operaio

Questo pomeriggio, poco prima delle 17.30, si è verificato un infortunio sul lavoro in una conceria di Ponte a Egola.

Da quanto si apprende, un operaio è rimasto infortunato con un muletto, riportando ferite ad una gamba. Non si conoscono le dinamiche dell'infortunio, per il quale l'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul posto, oltre a un'ambulanza della Misericordia, la Medicina del Lavoro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO