Si abbatte un altro procedimento penale per un 49enne della Valdera. La polizia del commissariato di Pontedera ha indagato in stato di libertà il pluripregiudicato. L'uomo è già sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Pontedera. L'altro procedimento penale per cui è indagato riguarda il reato di maltrattamenti posti in essere verso la propria madre, convivente, affetta da demenza senile e da altre patologie.