Muore travolto dalle lastre di marmo, secondo decesso sul lavoro in 2 giorni in Toscana

Non si arresta la sequela di morti sul lavoro. A 24 ore dalla scomparsa del marittimo a Livorno nella giornata di ieri, un'altra morte bianca si conta in Toscana.

A farne le spese è stato un operaio cinquantenne (l'età ancora non è nota) travolto da due lastre di marmo in una ditta di Pietrasanta, sulla via Aurelia.

Sul posto l'automedica del 118. Intervenuti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl (Pisll), oltre alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO