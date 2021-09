Museo dell'Opificio delle Pietre Dure, due mesi di aperture straordinarie

Nei mesi di settembre e ottobre 2021 il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure amplia la sua offerta culturale con una serie di aperture straordinarie pomeridiane e serali con visite guidate gratuite condotte dai professionisti che operano nell’Istituto, sede di prestigiosi laboratori di restauro e della Scuola di Alta Formazione e Studio, che illustreranno ai visitatori le opere esposte nel Museo, testimonianze della tradizione del “commesso fiorentino” in pietre dure e della storia dell’Opificio.

Date e orari

Sono previste tre aperture straordinarie pomeridiane e tre serali di sabato, oltre a tre aperture straordinarie pomeridiane nei venerdì di ottobre, nelle seguenti date:

Sabato 18/09, 25/09, 9/10: pomeriggio (ore 15.00-19.00) e sera (ore 19.00-22.00)

Venerdì 1/10, 15/10, 29/10: pomeriggio (ore 15.00-19.00).

Biglietto di ingresso

Il costo del biglietto di ingresso al Museo osserverà le tariffe ordinarie (intero 4 €, ridotto 2 €, gratuito per gli aventi diritto). La visita guidata è gratuita.

Per la sola apertura serale del 25 settembre (dalle 19.00 alle 22.00) in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Il biglietto di ingresso avrà il costo simbolico di 1,00 euro per tutti, salvo le gratuità previste per l’accesso ai musei statali (info: https://www.beniculturali.it/agevolazioni).

Posti limitati! Accesso solo con prenotazione

Le aperture straordinarie animate dalle visite guidate saranno accessibili solo su prenotazione: a causa del contingentamento necessario per evitare assembramenti infatti, gli accessi saranno consentiti a gruppi di sei persone ogni mezz’ora, in concomitanza degli orari di partenza fissati per le visite guidate. Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi dieci minuti in anticipo. La richiesta di prenotazione può essere inoltrata solo attraverso modulo online (link sul sito www.opificiodellepietredure.it; link diretto al modulo: https://forms.gle/mDC3dC2FK5kL319b6). L’avvenuta prenotazione sarà confermata via e-mail al recapito indicato nel modulo di richiesta. In caso di esaurimento dei posti per le date e gli orari scelti, sarà creata una lista di attesa. Le prenotazioni per la prima apertura straordinaria si aprono mercoledì 8 settembre e saranno attive fino ad esaurimento posti; successivamente saranno rese disponibili le prenotazioni per le altre date (informazioni sul sito web e sui canali social FB e Instagram).

Misure di contenimento del contagio da Covid-19

L’accesso al Museo è consentito solo ai possessori di Green Pass in base al DL 105/2021. La disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (DL 52/2021 art. 9 bis, comma 3). All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea e l’accesso non sarà consentito alle persone con temperatura di oltre 37,5 gradi. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina propria e dovranno procedere all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione dal Museo. Sarà inoltre necessario mantenere la distanza interpersonale di sicurezza dagli altri visitatori e dal personale dell’Opificio e non sarà consentito percorrere a ritroso le sale del Museo.

Per informazioni

opd.promozioneculturale@beniculturali.it http://www.opificiodellepietredure.it

Fonte: Opificio delle Pietre Dure – Ufficio Promozione Culturale