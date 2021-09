Nuova illuminazione al campo sportivo di Fabbrica: il Comune investe oltre 170mila euro

Una sfida tra il Fabbrica calcio e la squadra femminile del Pontedera guidata da mister Renzo Ulivieri. Una festa per la società pecciolese ma per tutta la comunità che il 4 settembre ha tagliato il nastro del nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo della frazione di Fabbrica. Un intervento da 173.800 euro che, in particolare dopo un periodo di inattività e di difficoltà economiche per tutto il mondo del calcio dilettantistico e dello sport in generale, è un segnale in forte controtendenza e che si lega a un progetto generale di investimenti dell’amministrazione comunale sugli impianti sportivi. A partire dalla costruzione della nuova piscina coperta annunciata a inizio estate.

"Questo importante intervento chiude il cerchio di una serie di importanti adeguamenti che ora possono far parlare non di campo sportivo ma di vero e proprio stadio di Fabbrica – ha detto sabato scorso Silvano Panchetti, presidente della società fondata nel 1964 -. Oltre a migliorare le condizioni di allenamento e di gioco, l’illuminazione consentirà l’organizzazione di eventi sportivi e ricreativi anche in notturna. Da parte nostra non possiamo che rimarcare il massimo impegno nel proseguire l’attività, importantissima anche a livello sociale, forti della fiducia dell’amministrazione comunale e del sostegno delle associazioni del paese".

Dal punto di vista tecnico l’impianto è costituito da quattro torri faro alte venti metri; su ogni torre sono installati sei proiettori con illuminazione a led. Quindi con un basso consumo energetico. Soddisfazione anche per Renzo Macelloni, presente insieme al consigliere Carlo Montagnani. "C’è soddisfazione nel vedere in una piccola comunità un campo sportivo alla stregua dei grandi centri. Ben mantenuto e ben conservato e che si arricchisce anche di un potente impianto di illuminazione – ha detto Macelloni alla partita inaugurale -. Da tempo puntiamo ad avere degli impianti sportivi che siano un punto di riferimento non solo per il nostro Comune ma per un territorio più vasto. Un investimento che ha riguardato sia il campo di Fabbrica che quello di Peccioli e che prevedono la migliore tecnologia a disposizione in grado, in un’ottica di risparmio energetico, di abbattere anche i costi di gestione e rendere più sostenibili questi tipi di investimento".

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio stampa