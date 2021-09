Pensati con il cuore a Empoli, parte l'Autismo Lab

Nell’ambito dei progetti Pensati con il cuore, la campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie, la sezione soci Coop Empoli in collaborazione con l’Associazione Fiori di Vetro ha raggiunto lo scorso luglio l'obiettivo prefissato per realizzare Autismo LAB. Scopo della campagna di raccolta fondi popolare era dare a ragazze e ragazzi autistici un’occasione per mettersi alla prova, vivendo in prima persona un’esperienza nuova al di fuori dal contesto familiare. Dare loro l’opportunità di vincere le proprie paure, superare i propri limiti ed esprimere a pieno le proprie potenzialità. Realizzare insomma un laboratorio per lo sviluppo delle proprie autonomie e per la crescita della propria autostima.

Lunedì scorso, quel progetto è diventato realtà e i ragazzi di Autismo LAB sono partiti da Empoli per alcuni giorni insieme sul lago Trasimeno, lontano da casa, da vivere a 360 gradi per socializzare con i coetanei in contesti diversi da quello familiare e aumentarne la capacità di relazione con gli altri e con l’ambiente.

Tante le attività prevista, fra svago e attività da compiere, per un soggiorno fuori casa che rappresenta una sfida importante. La mattina i ragazzi si cimenteranno in un'attività lavorativa, come vendemmia, accudimento cavalli, orticoltura e giardinaggio, e avranno ogni giorno un’attività laboratoriale diversa: dalla musicoterapia al laboratorio di orienteering, dall'ippoterapia al laboratorio ittico e all'apicoltura.

Potranno inoltre rilassarsi partecipando a vari giochi, come ping pong, freccette e così via. Il rientro è previsto per sabato 11 settembre.

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni.

Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Una novità importante dell'edizione 2021 è rappresentata dalla possibilità di sostenere i progetti attraverso l’acquisto di un prodotto del territorio.

“Siamo felici di assistere alla realizzazione di questo progetto: vediamo l'entusiasmo dei ragazzi che partecipano a questo campus e siamo convinti che per loro sarà un'esperienza straordinaria, come è stato per noi sostenerli nelle scorse settimane. Non solo, questo progetto ideato con l’Associazione Fiori di Vetro sottolinea tanti punti di contatto con gli impegni della Cooperativa e della sezione soci: inclusione e attenzione all'ambiente, ad esempio, sono fra le nostre priorità. Se riusciamo a sostenerle insieme ai soggetti del territorio, non possiamo che esserne soddisfatti" dichiara Francesca Martini, presidente della sezione soci Empoli.