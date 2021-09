Prima campanella ai Nidi e alle Materne di Poggibonsi

E’ suonata la prima ‘campanella’ nelle scuole di Poggibonsi.

Ad avviare l’anno educativo sono stati, oggi, i bambini e le bambine degli asili nido e delle scuole d’infanzia comunali. Complessivamente oltre 250 piccoli che sono tornati o che sono entrati per la prima volta negli spazi dei nidi Rodari e la Coccinella e delle materne Mastro Ciliegia e La Tartaruga.

“Si riparte, con cura, entusiasmo e sicurezza - dice l’assessore alle Politiche educative Susanna Salvadori – L’inizio di un nuovo anno educativo è sempre una bella emozione per tutti noi, per i bambini e le bambine, per il personale, le famiglie. A tutti l’augurio per un anno educativo che sia divertente, stimolante e che sia denso di occasioni di crescita. L’aspetto pandemia resta presente ma la progettualità che da sempre caratterizza i nostri servizi per l’infanzia non è mai mancata e caratterizzerà anche questo nuovo anno”. I servizi educativi comunali sono ripartiti con il percorso di gradualità consueto.

Nel dettaglio sono 112 i piccoli che frequentano i nidi La Coccinella (61) e Rodari (51) e 145 i più grandicelli che frequenteranno le scuole materne Mastro Ciliegia (71) e La Tartaruga (74). Già dall’inizio del mese educatori ed insegnanti sono stati presenti nei plessi per le necessarie informazioni, verifiche e sistemazioni locali, arredamento spazi, predisposizione materiali e modulistica per i genitori. Si sono svolti i colloqui con i genitori per i nuovi inserimenti sia infanzia che nido in base al calendario definito. Contestualmente all’avvio delle scuole è ripartito il servizio di trasporto scolastico.

“C’è sempre un grande lavoro per predisporre l’avvio dei servizi educativi – dice Salvadori – Un lavoro che quest’anno come già quello passato ha dovuto comprendere tutti gli aspetti legati all’emergenza sanitaria. In tal senso c’è stato e continuerà ad esserci un impegno costante, a tutela della sicurezza di tutti e nel rispetto delle disposizioni”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa