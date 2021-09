Sollicciano, detenuto aggredisce agente in carcere

Ieri 7 settembre, nel tardo pomeriggio, un detenuto ristretto nel carcere di Firenze Sollicciano ha dapprima strattonato un Agente di Polizia Penitenziaria e, successivamente, ha sferrato allo stesso agente due schiaffi per poi mordergli la pancia. L’agente è stato accompagnato al Pronto Soccorso cittadino per le cure necessarie. L’aggressione si è verificata per futili motivi.

Dichiara Giuseppe Proietti Consalvi, Vice Segretario Generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria): "Il personale è stanco di subire invettive e aggressioni gratuite da parte dei detenuti, che sembrerebbero agire in tale modo perché graziati da eccessivo buonismo. Chiediamo a gran voce che l’azione disciplinare abbia il suo corso affinché i detenuti rispettino le regole interne e questo a garanzia dell’ordine e della sicurezza. Questa situazione è intollerabile, non può più tardare un energico intervento dei vertici Regionali che sono ampiamente al corrente della grave situazione del carcere di Firenze Sollicciano e del D.A.P. prima che a Firenze accada qualcosa di irreparabile poiché il personale è allo stremo ed esausto".