Giornata di sport a Montespertoli, il Parco Urbano si apre alle famiglie

L'amministrazione di Montespertoli, anche quest'anno, ha organizzato una giornata dedicata allo sport: l'obiettivo è quello di far conoscere i vari sport che il territorio offre a tutti i cittadini, sia adulti che bambini.

“Riconoscendo l’importanza che ricopre praticare lo sport a qualsiasi livello sotto l’aspetto fisico, mentale e sociale, come abbiamo potuto constatare soprattutto in questo lungo difficile periodo, abbiamo deciso di estendere anche agli adulti la possibilità di conoscere le attività sportive che si possono trovare nella nostra preziosa società in aggiunta al consueto appuntamento annuale per i bambini e le bambine.”

La mattina, dedicata agli adulti con partenza dalle ore 10.00, si potranno provare le discipline come pilates, total body, yoga e Tai Chi, corpo libero ed a.f.a. (i partecipanti dovranno portare un tappetino).

Il pomeriggio per i bambini, dalle ore 15.30, sarà possibile provare a giocare a basket, calcio, ginnastica artistica, karate, danza, pallavolo e tennis.

Tutti gli sport si potranno provare gratuitamente e non è necessaria una prenotazione anticipata. La giornata è in collaborazione con le società sportive: Montesport, Asd Montespertoli e Associazione Sole Luna.

Ai bambini e alle bambine che si avvicineranno agli sport verrà offerto un gadget.

L'evento si svolgerà solo in condizioni meteo favorevoli e nel rispetto delle normative anticovid-19.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa