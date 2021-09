Tirocini formativi retribuiti al Comune di Santa Maria a Monte

Il Comune di Santa Maria a Monte ha indetto una selezione per l’attivazione di Tirocini formativi retribuiti da svolgersi presso il Comune di Santa Maria a Monte.

Il Tirocinio, finalizzato all’orientamento lavorativo e all’agevolazione occupazionale dei giovani, potrà essere svolto nei vari Settori del Comune e il candidato potrà essere coinvolto in tutte le iniziative proposte dall’Ente.

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 14 Settembre 2021, tramite una delle seguenti modalità:

- raccomandata con avviso di ricevimento: non saranno ammessi i candidati le cui domande, ancorchè spedite in tempo utile, per raccomandata postale, pervengano all'Amministrazione Comunale oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione;

- spedita tramite PEC al seguente indirizzo: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it. Il candidato dovrà inviare la domanda e i relativi allegati in UN UNICO FILE IN FORMATO PDF indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda per la partecipazione alla selezione per i tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Santa Maria a Monte”. Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata;

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Monte entro l'ora e la data indicata.

La procedura selettiva avverrà sulla base dei curricula e di un colloquio che si terrà presso la sede del Comune di Santa Maria a Monte in Piazza della Vittoria 47 il giorno 15 Settembre 2021 alle ore 14.30.

Per informazioni è possibile consultare l’Avviso pubblico di selezione pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Santa Maria a Monte o contattare l’Ufficio Personale ai seguenti numeri: 0587/261625 – 0587/261629.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte