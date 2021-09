Trofeo Riccardo Neri a Casenuove di Gambassi Terme, come partecipare

Domenica 12 settembre la 13a edizione del Trofeo Riccardo Neri, gara podistica e passeggiata organizzata in ricordo del calciatore della Juventus scomparso con l’amico Alessio Ferramosca a soli diciassette anni, in un tragico evento durante un allenamento nel Centro Sportivo di Vinovo-Torino il 15 dicembre 2006.

Dopo lo stop dello scorso anno a causa dell’emergenza covid, l’associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca in collaborazione con la Polisportiva Il Giglio Settore Atletica di Castelfiorentino, la Palestra Oasi di Certaldo ed il Circolo Arci Casenuove di Gambassi Terme è pronta a dare il via a questo evento annuale organizzato in ottemperanza alle normative vigenti anti-covid consultabili sul sito dell’associazione www.riccardoealessio.it

Partenza dal Campo Sportivo Casenuove di Gambassi Terme alle ore 9,15. La quota di iscrizione per la corsa di 10,5 km e per la passeggiata di 5 o 10,5 km è di 5 euro con pacco gara e ricchi e numerosi premi all’arrivo.

Il ricavato dell’evento contribuirà alla raccolta fondi dell’associazione impegnata nell’aiuto verso bambini malati e meno fortunati.

Un importante appuntamento che contiamo possa ricreare un occasione di grande solidarietà nel ricordo dei due meravigliosi amici per l’eternità: Riccardo e Alessio.

Contatti e Informazioni

Franco 338.7748533

Tiziano 340.3159028