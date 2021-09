Vivilosport Mugello-Festa Metropolitana dello Sport: tutto pronto a Borgo San Lorenzo

Tutto pronto per la XXVIII edizione di Vivilosport Mugello in programma dal 9 al 12 settembre Borgo San Lorenzo.

La manifestazione, divenuta negli anni punto di riferimento dello sport toscano, come la più grande ed antica manifestazione nel quale si possano provare discipline, si svolge quest’anno a settembre, e non nel tradizionale periodo di metà maggio, ma non per questo sono minori le possibilità.

Una storicità ed un livello della manifestazione che quest’anno è valsa il titolo di Festa Metropolitana dello Sport, aumentandone ancora il ruolo di punto focale dello sport toscano. Occasione importante di ripartenza e, per tante società, per far conoscere ed apprezzare la propria disciplina. E le opportunità non mancheranno visto che le società impegnate nell’oltre 1,5 km di manifestazione (anche se quest’anno numerosi eventi sono stati decentrati, coinvolgendo tutto Borgo San Lorenzo) saranno più di cento, con quasi 300 eventi nei quattro giorni.

La manifestazione è stata presentata stamani da Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport, e dall'assessore allo Sport del Comune di Borgo San Lorenzo Gabriele Timpanelli. Testimonial d'eccezione: il campione paralimpico Simone Ciulli e il nuotatore Filippo Megli (nazionale italiana di Tokyo).

"La caratterizzazione metropolitana di questo evento - spiega Nicola Armentano - si evidenzia nel suo programma, ricco di appuntamenti corali, che abbracciano il territorio, ma che soprattutto uniscono agonismo e partecipazione popolare, sottolineando quel risveglio comunitario che fa vedere la fine della lunga stagione di emergenza sanitaria. Ringrazio per la sua presenza qui Simone Ciulli, campione alle Paralimpiadi, che ci onora della sua presenza e del suo incoraggiamento. E' il contributo dello Sport alla nostra crescita comune, ma anche alla salute e al benessere: lo sport è per certi versi una medicina forte nella cura di sè, nel prevenire le malattie e nel curarle".

“Lo sforzo fatto per mettere insieme questa edizione è stato davvero importante - spiega l’assessore Gabriele Timpanelli - Ma è una cosa in cui crediamo fortemente sia come occasione di ripartenza per il nostro territorio, sia soprattutto come segnale per le nostre tante società, provate dal periodo di pandemia, che però non ha spento l’entusiasmo, come abbiamo visto via via che si componeva il programma e negli incontri effettuati. A loro, così come al Cantiere Comunale ed alle ditte che hanno operato per realizzare l’evento, ed agli organizzatori che da mesi lavorano per offrire agli spettatori di tutta la Toscana e non solo, un evento comunque all’altezza delle aspettative, va il nostro più sincero ringraziamento. Sarà sicuramente un’edizione diversa, con protocolli precisi a tutela di tutti, ma per questo non meno importante".

Lo sport di base "è l’aspetto che più ci interessa, ed anche se non avremo ancora le scuole è ai più giovani che ci rivolgiamo in particolare. Inoltre il riconoscimento di Festa Metropolitana, conclude Timpanelli, è un premio ad un evento che ogni anno è cresciuto, ritagliandosi un ruolo importante nel panorama regionale. La qualità dei dibattiti, gli incontri in programma, la presenza del mezzo vaccinale della Regione, a servizio della popolazione, dimostrano come Vivilosport sia diventato luogo di incontro e confronto per il nostro sport ed a servizio delle società.“

Numerosi gli appuntamenti istituzionali. Fra questi l’incontro di domenica mattina “Sport e salute: un valore economico?“ alla presenza di atleti, tecnici, dirigenti, politici nel quadro della Festa Metropolitana dello Sport.

Partecipano tra gli altri il Consigliere delegato della Città Metropolitana, Nicola Armentano, il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, l’Assessore allo Sport dell’Unione dei Comuni, Giampiero Mongatti, l’Assessore al Turismo dell’Unione dei Comuni, Federico Ignesti, il Delegato ai Territori della Città Metropolitana, Tommaso Triberti, il Presidente della SDS Mugello, Filippo Carlà Campa, l’atleta olimpionico Filippo Megli e quello Paralimpico, argento a Tokyo, Simone Ciulli e forse di qualche grandissima sorpresa. E poi, sempre domenica, con il ritorno della premiazione degli Sportivi dell’Anno.

Ed ancora il corso organizzato sabato mattina, in collaborazione con la Misericordia di Borgo San Lorenzo, che permetterà di formare decine di dirigenti e tecnici sportivi all’uso del defibrillatore, a dimostrazione della grande attenzione alla sicurezza.

In tal senso da sottolineare la presenza, in Piazza del Mercato, ad uno degli ingressi della fiera, sabato, dalle 16 alle 21, di un mezzo attrezzato “GiovaniSìvaccinano” della Regione Toscana, con possibilità di prima vaccinazione anticovid19, senza prenotazione, per tutte le fasce di età, nel quadro della campagna vaccinale nazionale E poi la ColorVibe Run, sabato, Borgoinbici, domenica mattina, che porterà a giro per il paese e per le sue aree verdi bambini e famiglie. E poi due palchi in cui si esibiranno artisti anche di rilievo, non solo provinciale, il grande Raduno di Auto e Moto, con l’allegro popolo delle Harley e non solo. Insomma, ci sarà da divertirsi per tutte le età e tutti i gusti.

L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Asd Vivilosport e la Periscopio Comunicazione, che cura la parte organizzativa dell’evento, sarà ancora a carattere regionale visto il coinvolgimento di atleti, sponsor, espositori ed Enti, non solo appartenenti al tessuto associazionistico borghigiano e mugellano, ma provenienti dall'intero territorio toscano.

Sarà, inevitabilmente, anche una diversa edizione dal punto di vista dell’organizzazione: il momento impone la massima attenzione da un punto di vista della sicurezza, che sarà alla base delle attività delle società sportive impegnate in fiera, ma anche della gestione degli eventi, dei punti di ristoro e della disposizione degli spazi. Ingresso dunque per chi è dotato di green pass (ovviamente senza per i minori di 12 anni), l’attenzione al distanziamento tra le persone, anche di coloro che assistono agli eventi, l’obbligo di utilizzo della mascherina in caso di presenze massicce.

Non resta che scendere in campo, tutti, per quattro giorni da vivere nel segno dello sport, del divertimento per la XXVIII edizione di Vivilosport.

Il calendario

Giovedì 9 pomeriggio

Prova aperta di danza classica 6-8 anni a cura della Scuola Mugello Dance Theatre (Area Spettacoli – 16);

Iscrizione Salotto Cinofilo: domande aperte dell'Educatore Cinofilo che si terrà con orario 17-18 (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 16);

Torneo “Vivilosport” categoria 3° M, a cura di Tennis Club Borgo San Lorenzo (Campi Tennis Club, via Pietro Caiani, 33 – dalle 16.30);

Dimostrazione di formazione marziale a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 17);

Allenamento di pallavolo a cura di Pallavolo Scarperia (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 17);

Apertura Music Valley Arena con rotazione musicale, aperitivo e cena in collaborazione con Bahia cafè (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 17);

Lezione baby dance a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 17);

Getting ready with spritz! Aperitivo di apertura della manifestazione, con dj set o musica dal vivo fino a chiusura (Spazio Vivilospritz, Piazza centrale – 18);

Allenamento Pulcini 2011 della Fortis Juventus (Campi Polivalenti, Piazza Centrale - 18);

Prova aperta di danza moderna 10-13 anni a cura della Scuola Mugello Dance Theatre (Area Spettacoli – 18);

Yoga posturale a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti presso il centro in Via Galilei (Centro Ganesh – 18);

Lezione calistenics e allenamento libero a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 18);

Allenamento aperto di pugilato a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 18);

Dimostrazione di sintonia a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 18);

Dibattito “Sport al femminile” a cura di Rugby Mugello (Spazio conferenze, Padiglioni sterrato – 18);

In diretta dal Foro Boario “Aspettando Contropiede” su Radio Mugello, condotta da Alessandro Materassi e con la redazione sportiva della radio, con ospiti, interviste e indiscrezioni sui campionati di calcio dilettanti nell’imminenza della ripresa (Spazio Radio Mugello, Piazza centrale – 18.10);

Valutazioni attitudinali cane e sport cinofili (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 18.30);

Apertura spazio Gasometro con aperitivo e DJSet (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 18.30);

Lezione di yinhasa yoga a cura di Palestra Opplà (Salceta – 19);

Allenamento aperto di spada medievale a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 19);

Dimostrazione di yoga dinamico a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 19);

Lezione di hatha yoga a cura di Shanti Yoga (Centro Shanti Yoga, Piazza del Mercato, 71 - 19);

Incontro amichevole di pallavolo under 12 Mugello Volley-Polisportiva Dicomano (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 19);

Proiezione del docufilm “Le sfavorite” e piccolo ristoro a cura del Rugby Mugello (Campo sportivo Romolo Landi, Viale Europa Unita – 19.30).

Giovedì 9 sera

Hata yoga a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti presso il centro in Via Galilei (Centro Ganesh – 20);

Lezione dimostrativa di danza moderna a cura della Scuola Mugello Dance Theatre (Area Spettacoli – 20);

1° torneo di FIFA 2021 per PlayStation 5 “Fifa San Lorenzo” (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 20.45);

5°trofeo “Roberto D’Antonio” di calcio a 5 con Sagginale, Polisportiva San Piero a Sieve e “Amici di Bobo” (Campo Polivalente, Piazza Centrale – 21);

1° torneo di Briscola ”Vvilosport” (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 21);

Lezione dimostrativa di tip tap a cura della Scuola Mugello Dance Theatre (Area Spettacoli – 21);

Rilassamento con campane tibetane a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 21);

Concerto Biguan + Sauce by virus + Steve in consolle Mike Defunto (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 21.15).

Venerdì 10 mattina

Meditazione a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti su zoom, chiedere link zoom al centro Ganesh (Zoom – 7);

Pratica di hatha yoga a cura di Palestra Opplà (pista di pattinaggio) (Area Eventi – 8);

Risveglio muscolare a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 9);

Presentazione corsi di propedeutica musicale a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 9);

Lezione di Tonic Yoga a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti (Area Spettacoli – 9);

Allenamento aperto difesa personale femminile e Kick Jitsu a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 10);

Presentazione corso di batteria con Andrea Sciarra a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 10.30);

Lezione di Yoga inclusivo a cura di Ganesh Yoga (Area Spettacoli – 11);

Presentazione corso di chitarra elettrica e acustica con Alessio Lottero a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 11.30);

Allenamento aperto di tono muscolare e allenamento al sacco a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 12).

Venerdì 10 pomeriggio

Presentazione corso di musica d’insieme junior con Giacomo Pelanti a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 14.30);

Presentazione corso Lizard performer con Giacomo Pelanti a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 15);

Prova aperta di gioco danza 4-6 anni a cura della Scuola Mugello Dance Theatre (Area Spettacoli – 16);

Lezione di calistenics e allenamento libero a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 16);

Allenamento di pallavolo under 12 a cura di GS Pallavolo (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 16);

Iscrizione Salotto Cinofilo: Domande aperte dell'Educatore Cinofilo che si terrà con orario 17-18 (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 16);

Torneo “Vivilosport” categoria 3° M, a cura di Tennis Club Borgo San Lorenzo (Campi Tennis Club, via Pietro Caiani, 33 – dalle 16.30);

Chiusura pony camp con prove di gimkana e pony games con i bambini della Scuderia La Torre (Prato Eventi – 16.30);

Baby dance a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 17);

Prove di difesa personale e kick jitsu bambini 6-8 anni a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 17);

Allenamento di pallavolo a cura di Pallavolo Scarperia (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 17);

Dimostrazione di acrobatica a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 17);

Lezioni open di hip hop, boogie woogie e attività a cura di Crazy Rock Ballet (Spazio Crazy Rock Ballet – 17);

Apertura Music Valley Arena con rotazione musicale, aperitivo e cena in collaborazione con Bahia cafè (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 17);

Torneo esibizione su campo ridotto con palle MID under 16 con atleti della Scuola Tennis e aperto a chi vuol partecipare (info e iscrizioni presso lo stand in fiera) (Campo Tennis, Piazza centrale - 17);

Concerto dei Maverick (Cillo’s pub/Area live, Padiglioni sterrato – 17);

Lezione di yoga dolce a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti presso il centro in Via Galilei (Centro Ganesh – 17.30);

Inaugurazione della manifestazione alla presenza delle autorità (Piazza centrale – 17.30);

Vinyasa yoga: i fondamenti. A cura di Yoga nel Mugello. Prenotazione obbligatoria al 3334026936 (Sede Yoga nel Mugello, via de’ Medici, 2 – 17.30);

Esibizione di danza a cura di Loft Studio con allievi di vario grado e varie specialità (Area Spettacoli – 17.30);

Prove di mma, kickboxing, kick jitsu ragazzi 9-13 anni e ragazzi 14-17 anni a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 18);

Presentazione corso di canto moderno con Maria Francesca Coeli a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 18);

“Lo sport non è solo fisico ma anche testa”. Incontro aperto con la psicologa dello sport Guendalina Brizzolari (Spazio conferenze, Padiglioni sterrato – 18);

Apertura Spritz bar con aperitivo, dj set e musica dal vivo fino alla chiusura della manifestazione (Spazio Vivilospritz, Piazza centrale – 18);

Trofeo “Settembre Biancoverde” under 17 con Fortis Juventus, Molinense, Impruneta Tavarnuzze, Settignanese: finale 3°-4° posto (Campo Sportivo Romanelli – 18);

Allenamento 2007-08-09 a cura di Mugello Basket (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 18);

In diretta dal Foro Boario “Aspettando Contropiede” su Radio Mugello, condotta da Alessandro Materassi e con la redazione sportiva della radio, con ospiti, interviste e indiscrezioni sui campionati di calcio dilettanti nell’imminenza della ripresa (Spazio Radio Mugello, Piazza centrale - 18,10);

Dimostrazione di formazione marziale arte marziale adulti a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 18.30);

“Andiamo a Correre! Pillole di running”: dalla scelta delle scarpe migliori alle varie tecniche di corse, i principali segreti della corsa svelati da un running coach, con corsa finale sulla ciclabile per metterli in pratica. Portate scarpe e abbigliamento, andiamo a correre! (Stand Training Academy – 18.30);

Valutazioni attitudinali cane e sport cinofili (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 18.30)

Apertura spazio Gasometro con aperitivo e DJSet (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 18.30);

Dimostrazione di ginnastica a cura di Artistica Mugello (Area Spettacoli – 19);

Allenamento di pallavolo under 13 a cura di GS Pallavolo (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 19);

Apertura del 10° Raduno Mugellano di Auto e Moto con gastronomia, birreria e dj set (Piazzale Area Camper – 19);

Allenamento aperto di kickboxing a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 19);

Dimostrazione di armi orientali tradizionali a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 19.15);

Allenamento Prima Squadra Maschile e Femminile con possibilità di prova gratuita per over 18 a cura di Rugby Mugello con piccolo terzo tempo (Campo sportivo Romolo Landi, Viale Europa Unita – 19.45).

Venerdì 10 sera

Allenamento di pallavolo under 16 e 2° divisione a cura di Mugello Volley (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 20);

Trofeo “Settembre Biancoverde” under 17 con Fortis Juventus, Molinense, Impruneta Tavarnuzze, Settignanese: finale 1°-2° posto (Campo Sportivo Romanelli – 20.10);

Finali 1° torneo di FIFA 2021 per PlayStation 5 “Fifa San Lorenzo” (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 20.45);

Prova anche Tu di Agility (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 21);

Hip hop party con i dj's "stamina 5", hip hop, r&b, reggae, funk e disco classix. a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 21);

Torneo esibizione su campo ridotto con palle MID adulti con atleti della Scuola Tennis e aperto a chi vuol partecipare (info e iscrizioni presso lo stand in fiera) (Campo Tennis, Piazza centrale - 21);

Incontri internazionali di boxe a cura di Boxe Mugello (Piazza del Popolo - 21);

Concerti di Leonardo Parisio + Medjugorje + Danza Dana + Mago Annoiato (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 21);

Concerto dei Johnny’s Trio Rock Blues (Cillo’s pub/Area live, Padiglioni sterrato – 21.15);

Presentazione corso hard disk recording Lizard performer con Alessio Lottero a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 21.30);

Esibizione, con coinvolgimento del pubblico, di “Country line dance” a cura di “4 Jumps” (Area Spettacoli – 21.30).

Sabato 11 mattina

Meditazione a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti su zoom, chiedere link zoom al centro Ganesh (Zoom – 7);

Corso di formazione per l’uso del defibrillatore automatico (DAE) con istruttori certificati, a cura di Misericordia di Borgo San Lorenzo (Spazio Proforma, Area Ponterosso, accanto alle Poste – 8);

Pratica di hatha yoga a cura di Palestra Opplà (Area Eventi – 8);

Risveglio muscolare a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 9);

Afa day a cura di Palestra Opplà e SDS Mugello (Spazio Opplà, Piazza centrale – 9);

Lezione di hatha Yoga a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti (Area Spettacoli – 9);

Iscrizione dei bambini (dai 6 anni in su) per laboratorio Cinofilo ABCane (Avvicinamento e Comunicazione bambino/cane) che si terrà dalle 10 alle 11 (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 9);

Lezione di ashtanga yoga a cura di Shanti Yoga (Centro Shanti Yoga, Piazza del Mercato, 71 - 9);

“Andiamo a Correre! Pillole di running”: dalla scelta delle scarpe migliori alle varie tecniche di corse, i principali segreti della corsa svelati da un running coach, con corsa finale sulla ciclabile per metterli in pratica. Portate scarpe e abbigliamento, andiamo a correre! (Stand Training Academy – 9.30);

Apertura del 10° Raduno Mugellano di Auto e Moto con gastronomia, birreria e dj set (Piazzale Area Camper – 10);

Open day per bambini e bambine over 6 a cura della Mugello Volley, alla presenza di atlete della prima squadra de Il Bisonte Firenze di Serie A1 (Palazzetto dello Sport, Vicchio – 10, fino alle 17.30);

Dimostrazione di sintonia a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 10);

Lavoro con i bambini con “educazione cinofila” su come approcciarsi ai cani a cura del Centro Cinofilo Le Rose Canine (Salceta – 10);

Corsa campestre inserita nel programma del Settembre Giovanile Junior, a cura del Centro Giovanile del Mugello (Bastioni – 10);

Allenamento aperto di boxe, savate e kickboxing femminile a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 10.30);

Lezioni di calistenics e allenamento libero a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 10.30);

Open day di calcio femminile per ragazze dal 2007 al 2016 (con kit in omaggio) a cura della Fortis Juventus (Campo sportivo Romanelli – 10.30);

Lezione di giga bimbi a cura di Shanti Yoga (Centro Shanti Yoga, Piazza del Mercato, 71 – 10.30);

Lezione aperta di prana vashya yoga a cura di Yoga nel Mugello. Prenotazione obbligatoria al 3334026936 (Area Spettacoli – 10.30);

Allenamento Primi Calci 2012 della Fortis Juventus (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 10.30);

Lezione di yoga in gravidanza a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti presso centro Via Galilei (Centro Ganesh – 10.30);

Dimostrazione di tai chi a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 11);

Presentazione corso di batteria con Andrea Sciarra a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 11).

Sabato 11 pomeriggio

Allenamento Primi Calci 2012 della Fortis Juventus (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 14.30);

Color Vibe - Mugello 2021: l'evento più colorato e divertente del Mugello. La Color Vibe scatterà in bianco per far risaltare meglio il colore che sarà “sparato”, autonomamente e nel rispetto delle norme anticovid, sui partecipanti al Vibe Point. Tagliato il traguardo, momento statico colorato a conclusione dell’evento: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e ci sarà un magico “lancio collettivo”, per far festa nel rispetto però del distanziamento e della sicurezza (Spazio Proforma, Area Ponterosso, accanto alle Poste. Preregistrazioni on line e iscrizioni sul posto - Riscaldamento: 14, Start: 15.30, Color Party: 16.30);

Yoga per bambini a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti (Salceta – 15);

Presentazione corso di propedeutica musicale con Maria Francesca Coeli a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 15);

Tutoraggio con giocatori Lega Pro-12, o Nazionali - prova gratuita under 7- under 9 – under 11- under 13 - under 15 – under 17 a cura di Rugby Mugello con piccolo terzo tempo (Campo sportivo Romolo Landi, Viale Europa Unita – 15);

Presenza del mezzo attrezzato “GiovaniSìvaccinano” della Regione Toscana, con possibilità di prima vaccinazione anticovid19, senza prenotazione, per tutte le fasce di età, nel quadro della campagna vaccinale nazionale (Ingresso Fiera, Piazza del Mercato, angolo Via San Francesco – dalle 16 alle 21);

Semifinali Torneo “Vivilosport” categoria 3° M, a cura di Tennis Club Borgo San Lorenzo (Campi Tennis Club, via Pietro Caiani, 33 – 15);

Partite di minibasket 3vs3 con STM Pallacanestro e Mugello 88 (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 16);

Esibizione allievi del corso di canto moderno con Maria Francesca Coeli a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 16);

Eliminatorie torneo di calcio a porticine 3 vs 3 “San Lorenzo” (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 16);

Prove di kickboxing e kick jitsu bambini 6-8 anni e 9-13 anni a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 16);

Lezioni dimostrative di danza (classica, moderna, contemporanea pbt e hip hop) a cura di Palestra Opplà (Area Eventi – 16);

Spazio ASD Firenze Orienteering con informazioni e dimostrazioni di Orienteering (Spazio Associazioni – 16);

Partenza di una colorata Fit Walk a cura di Palestra Gymnasium dalla sede di Viale Giovanni XXIII attraverso Vivilosport e poi fino a Piazza Dante (Palestra Gymnasium – 16.15);

Gong planetario come tecnica di riequilibrio energetico, a cura di Florence Gongs: il fenomeno della risonanza, spiegazione e dimostrazione pratica di un bagno di gong a cura di Palestra Opplà (Salceta – 16.30);

Dimostrazione di formazione marziale bambini a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 16.30);

Lezioni aperte fitness a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 16.30);

Presentazione del Mugellisiko (il Risiko del Mugello) a cura di Training Academy. Il gioco rimarrà a disposizione per il sabato e la domenica presso lo spazio Mugello Board Game (Spazio Mugello Board Game, Padiglioni sterrato – 17);

Allenamento di pallavolo a cura di Pallavolo Scarperia (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 17);

Sexy Wash presso il 10° Raduno Mugellano di Auto e Moto (Piazzale Area Camper – 17);

Apertura Music Valley Arena con rotazione musicale, aperitivo e cena in collaborazione con Bahia cafè (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 17);

Esibizione di obbedienza e fase di attacchi di utilità e difesa e ricerca in superficie a cura del Centro Cinofilo Le Rose Canine (Prato Eventi – 17);

Lezioni open e attività a cura di Crazy Rock Ballet (Spazio Crazy Rock Ballet – 17);

Esibizione di Corpo Libero a cura di Palestra Gymnasium (Piazza Dante – 17);

Prove di kickboxing e kick jitsu bambini a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 17);

Esibizione cavalli (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 17);

Dimostrazione di formazione marziale adolescenti a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 17.30);

Iscrizione dei bambini (dai 6 anni in su) per Laboratorio ABCavallo (avvicinamento, comunicazione bambino/cavallo e battesimo della sella) che si terrà dalle 18.30 alle 20 (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 18);

Esibizione allievi del corso di chitarra elettrica con Giacomo Pelanti a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 18);

Esibizione di Total Body a cura di Palestra Gymnasium (Piazza Dante – 18);

Dimostrazione di pallamano giovanile maschile e femminile a cura di Pallamano Mugello e Fiorentina Handball (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 18);

“Il ruolo dell’allenatore: sfrutta tutto il potenziale dei tuoi atleti. Non è solo questione fisica ma anche mentale”. Incontro aperto con la psicologa dello sport Guendalina Brizzolari (Spazio conferenze, Padiglioni sterrato – 18);

Apertura Spritz bar con aperitivo, dj set e musica dal vivo fino alla chiusura della manifestazione (Spazio Vivilospritz, Piazza centrale – 18);

Trofeo “Settembre Biancoverde” under 14: semifinale Fortis Juventus-Firenze Sud (Campo Sportivo Romanelli – 18.10);

In diretta dal Foro Boario “Aspettando Contropiede” su Radio Mugello, condotta da Alessandro Materassi e con la redazione sportiva della radio, con ospiti, interviste e indiscrezioni sui campionati di calcio dilettanti nell’imminenza della ripresa (Spazio Radio Mugello, Piazza centrale - 18,10);

Dimostrazione di formazione marziale a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 18.30);

Masterclass zumba a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 18.30);

Apertura spazio Gasometro con aperitivo e DJSet (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 18.30);

Esibizione di Pilates a cura di Palestra Gymnasium (Piazza Dante – 19).

Sabato 11 sera

Prove di ginnastica ed allenamento tecnico di base di Brasilian Ju Jitsu e Grappling a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 20);

Trofeo “Settembre Biancoverde” under 14: semifinale Pontassieve-Figline (Campo Sportivo Romanelli – 20);

Dimostrazione cani da utilità, difesa e obbedienza (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 21);

Concerti di Novecento + Dopo Saturno + Diesel Cola (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 21);

Concerto dei Johnny Walker presso il 10° Raduno Mugellano di Auto e Moto (Piazzale Area Camper – 21);

Marlena & Sid Live Acustico a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 21);

Esibizione di danza a cura degli allievi della Crazy Rock Ballet (Area Spettacoli – 21);

Balli di gruppo a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 21);

Incontri interregionali di boxe a cura di Boxe Mugello (Piazza del Popolo – 21);

Spettacolo di danza della scuola di danza Opplà in collaborazione con la scuola di danza Max Ballet di Firenze (Area Eventi – 21.15);

Concerto dei Quarto Podere (Cillo’s pub/Area live, Padiglioni sterrato – 21.30);

Presentazione corso di chitarra elettrica e acustica con Alessio Lottero a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 22).

Domenica 12 mattina

Meditazione a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti su zoom, chiedere link zoom al centro Ganesh (Zoom – 7);

Partenza di Borgoinbici, con percorso che partendo da Vivilosport attraverso le ciclabili borghigiane con soste allo skatepark, al Parco della Misericordia Sandro Pertini, condurrà fino all’Piazzale Area Camper, zona poste, dove si concluderà con una divertente iniziativa e con un rinfresco per i partecipanti. A cura di A Ruota Libera e Direzione Didattica (Piazza centrale iscrizioni dalle 9, partenza alle 9.30);

Allenamento Pulcini 2013 della Fortis Juventus (Campi Polivalenti, Piazza Centrale - 9);

Lezione di yoga principianti a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti (Area Spettacoli – 9);

Risveglio muscolare a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 9);

Dimostrazione e prenotazione per ABCavallo che si terrà dalle 10.30 alle 12 (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 9);

“Andiamo a Correre! Pillole di running”: dalla scelta delle scarpe migliori alle varie tecniche di corse, i principali segreti della corsa svelati da un running coach, con corsa finale sulla ciclabile per metterli in pratica. Portate scarpe e abbigliamento, andiamo a correre! (Stand Training Academy – 9.30);

Apertura birreria, stand a tema, e dj set fino a sera con Silvano Blues presso il 10° Raduno Mugellano di Auto e Moto (Piazzale Area Camper – 10);

Allenamenti congiunti under 7-under 9 – under 11-under 13 (fascia denominata Minirugby) con possibilità prova gratuita età Minirugby. Torneo di Minirugby. Allenamenti Amazzoni (squadra femminile) con possibilità prova gratuita over 18 (fino alle 19) a cura di Rugby Mugello con piccolo terzo tempo (Campo sportivo Romolo Landi, Viale Europa Unita – 10);

Dimostrazione di sintonia a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 10);

Allenamento aperto di boxe, savate, muaythay, mma, kickboxing a cura di Palestra Il Lupo. Possibile prenotarsi al 3664194364 (Palestra Il Lupo, Loc. La Torre – 10);

Apertura Music Valley Arena con rotazione musicale, aperitivo, pranzo e cena in collaborazione con Bahia cafè (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 10);

Lezione di psicomotricità e baby dance a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 10);

Dimostrazione di Baskin, un nuovo modo di fare sport e di fare inclusione divertendosi, a cura di Baskin Mugello (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 10);

Lezione aperta di prana vashya yoga a cura di Yoga nel Mugello. Prenotazione obbligatoria al 3334026936 (Area Spettacoli – 10.30);

Allenamento di minivolley a cura di Mugello Volley (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 10.30);

Lezione di yoga pilates a cura di Ganesh Yoga aperta a tutti presso centro Via Galilei (Centro Ganesh – 10.30);

“Batti e cresci” concentramento fra squadre under 9 di baseball, a cura della FIBS (Parco della Misericordia Sandro Pertini – 11);

Presentazione corso di basso elettrico con Cesare Manganelli a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 11);

Openday Music Valley Scuola di musica (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 11);

Dimostrazione di thai chi a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato –11);

Incontro “Sport e salute: un valore economico?“ alla presenza di atleti, tecnici, dirigenti, politici nel quadro della Festa Metropolitana dello Sport. Partecipano tra gli altri il Consigliere delegato della Città Metropolitana, Nicola Armentano, il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, l’Assessore allo Sport dell’Unione dei Comuni, Giampiero Mongatti, l’Assessore al Turismo dell’Unione dei Comuni, Federico Ignesti, il Delegato ai Territori della Città Metropolitana, Tommaso Triberti, il Presidente della SDS Mugello, Filippo Carlà Campa, l’atleta olimpionico Filippo Megli e quello Paralimpico, argento a Tokyo, Simone Ciulli. (Piazza Centrale – 11).

Domenica 12 pomeriggio

Presentazione corso di batteria con Andrea Sciarra a cura di Lizard Mugello (Spazio Lizard Mugello – 14);

“Batti e cresci” concentramento fra squadre under 9 di baseball, a cura della FIBS (Parco della Misericordia Sandro Pertini – 14.30);

Iscrizione Salotto Cinofilo: domande aperte dell'Educatore Cinofilo che si terrà con orario 15-16 (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 14.30);

Dimostrazione di pallamano maschile e femminile a cura di Pallamano Mugello e Fiorentina Handball in collaborazione con Mugello Training Academy (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 15);

Inizio evento con skate libero e assistito per principianti e action painting a cura di RedPark (Skate Park, Viale Giovanni XXIII – 15);

Finali torneo di torneo di caclio a porticine 3 vs 3 “San Lorenzo” (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 15);

Lezione di calistenics e allenamento libero a seguire endurance strenght. a cura di Palestra Opplà (Spazio Opplà, Piazza centrale – 16);

1° triangolare di calcio a 5 “Città di Borgo San Lorenzo” con Mattagnanese BSL (Serie C1), San Lorenzo C.5 (Serie C2) e Firenze C5 (Serie B) (Palazzetto "Gaddo Cipriani" – 16);

Lezioni open e attività a cura di Crazy Rock Ballet (Spazio Crazy Rock Ballet – 16);

Allenamento di pallavolo under 12 e under 13 a cura di GS Pallavolo (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 16);

Iscrizione dei bambini (dai 6 anni in su) per laboratorio Cinofilo ABCane (Avvicinamento e Comunicazione bambino/cane) che si terrà dalle 16.30 alle 17.30 (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 16);

Dimostrazione di rugby giovanile a cura di Rugby Mugello (Prato Eventi – 16.30);

Stage aperti e brevi esibizioni di danza irlandese a cura di Clover Danze Irlandesi con la partecipazione straordinaria della Dirty Old Band che, con strumenti e melodie tradizionali, accompagneranno i due incontri per vivere a pieno lo spirito della festa irlandese (Area Eventi – 16.30);

Concerto e jam session degli allievi della “Lizard Mugello” (Cillo’s Pub/Area Live, Padiglioni sterrato - 17);

Apertura spazio Gasometro con aperitivo e DJSet (Spazio San Lorenzo, Prato Eventi – 17);

Elephant rumble in concerto (Music Valley Arena, Piazza del Mercato – 17);

Closing Spritz: con aperitivo, dj set e musica dal vivo fino alla chiusura della manifestazione e dalle 19 apericena (Spazio Vivilospritz, Piazza centrale – 17);

Finale Torneo “Vivilosport” categoria 3° M, a cura di Tennis Club Borgo San Lorenzo (Campi Tennis Club, via Pietro Caiani, 33 – 17);

Dimostrazione di pa-kua chan a cura di Lega Pa-Kua (Area di arti marziali e discipline orientali, Padiglioni sterrato – 17);

Trick contest a cura di RedPark (Skate Park, Viale Giovanni XXIII – 17);

Allenamento e gare 3vs3 delle squadre giovanili della Mugello Basket (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 17);

Premiazione sportivi dell’anno da parte dell’Amministrazione Comunale borghigiana e di quelle dei Comuni limitrofi (Piazza Centrale – 17.30);

Esibizione di pattinaggio a rotelle a cura della Polisportiva Mugello 88 (Area Spettacoli – 17.30);

“Perché per tuo figlio è importante fare sport dopo la pandemia? Sport: non solo performance ma anche crescita”. Incontro aperto con la psicologa dello sport Guendalina Brizzolari (Spazio conferenze, Padiglioni sterrato – 18);

Prova anche Tu di Agility (Spazio Unio Animal e Human Training, Prato Eventi – 18);

Live music a cura di RedPark (Skate Park, Viale Giovanni XXIII – 18);

Jam session degli insegnanti della “Lizard Mugello” (Cillo’s Pub/Area Live, Padiglioni sterrato - 18);

Allenamento di pallavolo under 18 e serie D a cura di GS Pallavolo (Campi Polivalenti, Piazza Centrale – 18);

In diretta dal Foro Boario “Aspettando Contropiede” su Radio Mugello, condotta da Alessandro Materassi e con la redazione sportiva della radio, con ospiti, interviste e indiscrezioni sui campionati di calcio dilettanti nell’imminenza della ripresa (Spazio Radio Mugello, Piazza centrale - 18,10);

Stage aperti e brevi esibizioni di danza irlandese a cura di Clover Danze Irlandesi con la partecipazione straordinaria della Dirty Old Band che, con strumenti e melodie tradizionali, accompagneranno i due incontri per vivere a pieno lo spirito della festa irlandese (Area Eventi – 19);

DJ set a cura di RedPark (Skate Park, Viale Giovanni XXIII – 19);

Incontri internazionali di boxe a cura di Boxe Mugello (Piazza del Popolo - 21).

Eventi permanenti

Area riservata a società sportive, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva;

Batting cage della FIBS con possibilità di provare il baseball per grandi e piccoli (Piazza Centrale);

10° Raduno moto auto beneficenza mugellana con Harley Davidson, auto e moto americane (Piazzale area camper);

Spazio Opplà con prove, dimostrazioni ed allenamenti. Tutti i giorni, previa prenotazione, possibilità di una lezione di prova pilates reformer. informazioni e prenotazioni 3881928500 (Piazza Centrale);

Pista per prove e dimostrazioni con mezzi 4x4 a cura di Valdisieve Offroad, sabato e domenica. Sarà possibile anche provare, in sicurezza, come passeggeri l’esperienza sui mezzi dell’associazione (Pista area golenale lungo Cale);

Pompieropoli, a cura di Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e Gruppo Storico Vigli del Fuoco, con prove, dimostrazioni, mostre statiche di mezzi (sterrato);

Spazio Chicchessia/Progetto Kontatto con prove gratuite e gare di minigolf (sterrato);

Area di arti marziali e discipline orientali a cura di Judo Club Budokwai, Lega Pa-Kua, con dimostrazioni, esami, prove, conferenze e incontri. In particolare il Judo Club Bodokwai, oltre a Spazio presentare i propri corsi e le proprie attività, racconterà in sicurezza, con una sorta di libreria parlante, storie e caratteristiche di questo sport (Capannone sterrato);

UNIO Animal and Human Training con prove e dimostrazioni cinofile e canine (Prato eventi);

Spazio Vivilosport con presentazione delle attività del Centro Piscine Mugello, dei corsi in programma e delle iniziative della stagione autunno-inverno;

Prove e dimostrazioni di tiro con l’arco nell’area riservata a cura della I Compagnia Arcieri del Mugello (Spazio tiro con l’arco);

Spazio Decathlon e Orangogo con presentazione delle proprie attività e servizi per le società sportive ed offerte specifiche, con incontri con psicologi dello sport, tecnici e incontri;

Spazio CRS con esposizione di mezzi ed attività, dimostrazioni di soccorso e punto medico a disposizione;

Spazio Chino Chini con presentazione delle proprie attività scolastiche ed extrascolastiche secondo i vari indirizzi presenti presso l’Istituto mugellano (sterrato);

Spazio Fratres di promozione di donazione del sangue (Piazza Centrale);

Spazio AVIS per fornire informazioni relative alla donazione con giochi e iniziative (sterrato);

Spazio Misericordia Borgo San Lorenzo con dimostrazioni di pronto soccorso ed informative in merito all'emergenza territoriale (Piazza Centrale);

Spazio Mugello Sub con prove e dimostrazioni nella piscina a fianco dello stand (Piazza Centrale);

Campo Tennis Club Borgo San Lorenzo per prove e dimostrazioni;

Campo di minibasket Decathlon a disposizione per gare e giochi liberi;

Spazio Mugello Board Game con possibilità di provare i vari giochi in particolare legati al mondo dello sport (capannone sterrato);

Spazio Subbuteo Club Mugello con possibilità di prove gratuite (Capannone sterrato);

Spazio CAI Mugello con informazione sui sentieri e sulle attività per la valorizzazione del territorio e dei suoi percorsi;

Spazio “Lizard Mugello” con lezioni concerto, lezioni aperte, jam session e presentazione corsi;

Spazio “Crazy Rock Ballet” con lezioni aperte e presentazione corsi;

Spazio birreria (Cillo’s Pub) e ristorante con tortelli e carne alla griglia gestito dall’ASD Sagginale, con numerosi spettacoli dal vivo di gruppi musicali locali (Capannoni sterrato);

Spazio Radio Mugello con dirette dalla festa, informazioni, gadgets ed alcuni degli speaker più conosciuti dell’emittente mugellana;

Laboratori ed artisti di strada per grandi e piccini (Il carretto che gira);

Spazio espositori del settore con numerose proposte riguardanti sport e tempo libero;

Area incontri e dibattiti (Capannone sterrato);

Spazio VIPPO, clown terapia, con intrattenimento, truccabimbi, giochi e gadget per grandi e piccoli con raccolte fondi per le attività dell’associazione e dei propri clown di corsia (Capannone sterrato);

Spazio Photo Club Mugello con mostra delle foto del gruppo e presentazione attività e corsi;

Palestra di ginnastica artistica aperta per dimostrazioni e prove nei giorni di venerdì, sabato e domenica (Via Quasimodo);

4 bar distribuiti nell’area della fiera;

Ristorante coperto con specialità toscane aperto a pranzo e cena;

Mercatino dell’artigianato e stand gastronomici in area attigua alla manifestazione.

Il video di Florence Tv utilizzabile da social e media

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa