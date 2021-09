'Walt Disney Fantasy', a Firenze il concerto per grandi e piccini dell'Orchestra Toscana Classica

“La bella e la bestia”, “La sirenetta”, “Aladdin”, “Biancaneve e i sette nani”, “Mulan”, “Frozen”, “La bella addormentata nel bosco”, “Anastasia”… Le più amate colonne sonore dei cartoni animati rivivono in versione sinfonica in occasione del concerto “Walt Disney Fantasy”, venerdì 10 settembre alle ore 21 nel cortile interno della Fondazione Zeffirelli, piazza di S. Firenze, 5, Firenze.

A condurre grandi e piccini nel colorato mondo dei cartoon è il Quartetto d’Archi dell’Orchestra Toscana Classica.

Si accede con Green Pass. Inizio ore 21. Biglietti 30 intero, 20 euro ridotto per studenti e over 65, soci Unicoop Firenze e titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Dalle ore 20 i partecipanti al concerto potranno visitare il Museo Zeffirelli della Fondazione, dove sono esposte oltre 300 opere, tra bozzetti di scena, disegni, figurini e costumi inerenti l’attività del regista e scenografo nel campo dell’opera lirica, del teatro di prosa e del cinema.

Chi non ha mai sognato di viaggiare sul tappeto volante accompagnato dalle note de “Il mondo è mio”? Quanti cuori hanno palpitato mentre il granchio Sebastian intonava “Baciala”?

Temi intramontabili che portano la firma di grandi autori quali Alan Menken - Academy Award e Golden Globe come migliore colonna sonora originale con “Aladdin” - Kristen e Robert Lopez – Premio Oscar per la miglior canzone originale con “Let It Go”, da “Frozen” - Jerry Goldsmith e Matthew Wilder – con la strepitosa “Reflection” portata al successo da Christina Aguilera e, nella versione italiana, da Syria. Completano il programma brani dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars.

In attività dal 1999 e con centinaia di concerti all’attivo, l’Orchestra di Toscana Classica è formata da giovani professori d’orchestra, diplomati e laureati sia in Italia che all’estero. E’ riconosciuta dalla Regione Toscana come prima struttura di produzione musicale under 35 ed ha come finalità quella di offrire ai suoi componenti opportunità professionali di qualità.

Per informazioni e prenotazioni tel. 055.783374 – 3391632869 - ticket@fondazionefrancozeffirelli.com - info@orcafi.it, www.fondazionefrancozeffirelli.com.

