Cannabis in casa, sei d'accordo? Il sondaggio di gonews.it

Ha ottenuto il primo sì in Commissione Giustizia alla Camera il testo base che prevede la possibilità di una piccola coltivazione di cannabis in casa. Il testo, presentato dalle fila del M5S e di +Europa punta a depenalizzare la coltivazione domestica, fino ad un massimo di quattro piante femmine, quelle che nell'influorescenza contengono il Thc.

Questo è il tema del nuovo sondaggio di gonews.it. Nel testo, che ieri ha avuto il primo via libera, è prevista anche una riduzione delle condanne per fatti di lieve entità ma, allo stesso tempo, c'è un inasprimento delle pene per i reati connessi a traffico, spaccio e detenzione ai fini di spaccio della cannabis, che aumentano da 6 a 10 anni.

Per il testo, la depenalizzazione dell'uso personale e la coltivazione, entro i limiti sopracitati, favorirebbe una battuta d'arresto del mercato illegale che ruota intorno agli stupefacenti, anche alla cannabis. La nascita di un mercato legale inoltre, come spiegato dai deputati che hanno presentato il testo, favorirebbe come accaduto in America la creazione di nuovi posti di lavoro, e la possibilità per il consumatore di conoscere la filiera produttiva. Infine la coltivazione in casa, oltre che a combattere lo spaccio, nella proposta favorirebbe i soggetti affetti da patologie specifiche che fanno un uso terapeutico della cannabis.

Questa mattina siamo stati come ogni giovedì in centro a Empoli e abbiamo chiesto ai passanti se fossero d'accordo o meno con il testo base della legge. Variegate le risposte, tra chi è favorevole in maniera convinta e chi si sofferma sull'argomento della salute, schierandosi saldamente dalla parte del no.

Dopo la votazione di ieri, sarà fissato il termine per discutere gli emendamenti e dopo questi passaggi, il testo potrà andare in Aula. Così come proseguirà sui tavoli decisionali, gonews.it chiede il parere dei lettori, come sempre a scopo del tutto conoscitivo e senza valenza statistica. Per rispondere alla domanda, sulla colonna destra della home page, c'è tempo fino alle 13 di giovedì 16 settembre 2021.

Margherita Cecchin