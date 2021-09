Incendio alla ex Montevivo di Ponzano a Empoli

È in corso un incendio alla ex Montevivo a Empoli, in via Pratignone nel quartiere Ponzano. Non si conoscono cause ed entità del rogo, che sta richiedendo l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Empoli e Castelfranco di Sotto, con due automezzi.

Visibile dalla strada la colonna di fumo che si alza dall'interno della ex fabbrica, che si trova accanto al semaforo del sottopasso ferroviario. Sul posto anche la polizia municipale. Da quanto si apprende non sarebbero coinvolte persone.

Sindaco Barnini e assessore Marconcini sul posto: in corso accertamenti sull'incendio

L'assessore all'ambiente Massimo Marconcini e il sindaco di Empoli Brenda Barnini alla ex Montevivo

In fiamme alcuni materiali all'interno di un edificio diroccato dentro alla ex fabbrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno contenuto le fiamme e stanno tutt'ora - intorno alle 20 - operando per la bonifica del sito. Per questo motivo è stata chiamata una ditta di movimentazione terra affinché, con un escavatore, si possa fare spazio per perfezionare la bonifica del terreno bruciato.

Sul posto il sindaco di Empoli Brenda Barnini e l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Massimo Marconcini.

È intervenuta anche Arpat, agenzia regionale protezione ambiente e territorio, che ha verificato come non risultino al momento problematiche relative ai fumi che si sono prodotti durante il rogo, questo sulla base della conoscenza storica della presenza di materiale nel sito.

L'area è oggetto di alcune ordinanze comunali fra cui quella che ha portato alla creazione recentemente di una vasca nella quale si possano convogliare le acque piovane, questo comporta che l'acqua utilizzata dai vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme non crei pericoli di un'eventuale contaminazione ambientale, ma si stia convogliando appunto in questa vasca.

Presenti anche la Protezione Civile del Comune di Empoli e quella dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.