Referendum Giustizia, Lega: "Successo per la raccolta firme a Fucecchio"

Numerose le firme raccolte ieri 8 settembre, dalla Lega al mercato settimanale di Fucecchio, in calce alle 6 richieste di Referendum costituzionali aventi come obiettivo il raggiungimento di una Giustizia più giusta. Presente tra gli altri anche come autenticatore, Marco Cordone (Consigliere comunale di Fucecchio e Consigliere Nazionale ANCI - Lega Salvini Premier) che da svariati anni, si batte soprattutto per la certezza e l'effettività della pena essendo anche figlio di una vittima della criminalità.

Fonte: Ufficio stampa