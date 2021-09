Sussidiario Certaldo, la tribuna sarà sostuita e arriva anche il bar

La giunta comunale di Certaldo ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di rifacimento della tribuna del campo sportivo sussidiario e dei locali di servizio annessi, all'impianto sportivo di via Don Minzoni. L'importo complessivo del progetto definitivo ed esecutivo ammonta a 265mila euro. Si tratta di un intervento che contribuisce a riqualificare una struttura che è punto di riferimento per l'intera comunità di sportivi certaldesi: nell'impianto di via Don Minzoni, vengono praticate numerose discipline sportive, quali calcio, basket, pallavolo, tennis e atletica. La struttura ha caratteristiche di polifunzionalità, tanto da poter ospitare anche attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale.

Da qui la scelta dell'amministrazione, di investire in un percorso di riqualificazione e ampliamento dell'area campo di calcio sussidiario, con l'obiettivo di migliorare e incrementare le varie attività sportive con strutture di elevato standard qualitativo, nel rispetto delle norme di settore.

La tribuna esistente sarà sostituita con una prefabbricata in acciaio della capienza di cento posti a sedere, prevedendo una idonea copertura metallica, realizzando inoltre servizi igienici per il pubblico accessibili anche ai portatori di handicap, un locale bar/ristoro, la biglietteria e un punto di primo soccorso. Sono previste anche la realizzazione della pavimentazione e il rifacimento di recinzione e cancelli di accesso.

D'intesa con la società calcistica concessionaria dell'impianto, è stato deciso di posticipare l'intervento al termine della stagione sportiva 2021/22.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa