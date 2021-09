Fondazione Caript, l'esperienza degli studenti pistoiesi nel campus estivo di Torino

“È stata un’esperienza bellissima che ci ha fatti conoscere meglio e ha addirittura permesso la nascita di forti legami di amicizia.”

Così Caterina, accademica in erba, sull’esperienza del Campus Estivo che si è svolto a Torino dal 26 al 31 agosto grazie al progetto di Fondazione Caript.

“Ancora una volta ho riscoperto il piacere della conoscenza pura a 360 gradi, cosa che spesso viene a mancare durante le lezioni scolastiche, e ho potuto conoscere di persona molti dei ragazzi che finora avevo visto soltanto dietro a uno schermo. È stato ossigeno puro non soltanto per me, ma credo anche per tutti gli altri compagni, visto che dopo un periodo così difficile siamo tornati a stare tutti insieme.”

Un viaggio nel capoluogo piemontese per vivere sei giorni intensi di visite, conferenze, musei e persino proiezioni; e soprattutto un modo genuino per stare di nuovo insieme, in un’atmosfera di amicizia e complicità, sempre all’insegna della passione per la conoscenza.

Nella settimana torinese gli studenti e le studentesse pistoiesi hanno visitato il Museo Egizio, la Reggia di Venaria e l’atelier dell’artista Mauro Benetti nel comune di Luserna San Giovanni, oltre ad aver preso parte a lezioni e conferenze su vari temi: dalla necessità del calcolo delle probabilità e della statistica a scuola, alla scienza nella letteratura, fino alla chimica e il cibo e l’intelligenza artificiale.

Un’occasione unica grazie alla quale i giovani accademici hanno sperimentato una prima esperienza di vita universitaria.

E l’Accademia vuole continuare a stupire i suoi giovani studenti – incentivando la loro crescita culturale e professionale offrendo percorsi formativi e di produzione intellettuale nell’ambito delle scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali, della Vita, Sociali e Informatiche e della Storia e Filosofia della Scienza – anche nell’Anno Accademico 2021/22, per il quale è già online l’avviso di selezione per nuovi 11 posti che corrispondono a quanti degli accademici sono entrati all’università.

Il bando è attivo sul sito www.fondazionecrpt.it, sezione Attività/Bandi e contributi e la scadenza per l’invio delle candidature, che verranno valutate da una Commissione apposita, è fissata per giovedì 30 settembre.

Questa iniziativa portata avanti da Fondazione Caript ha lo scopo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori della provincia di Pistoia al mondo e alle professioni della Scienza. Un progetto sperimentale in continua evoluzione che offre a un gruppo selezionato di quarantuno giovani studenti la possibilità di partecipare, per un periodo di almeno due anni, a percorsi formativi di alto profilo, creando occasioni di incontro con i protagonisti della ricerca scientifica e della cultura, in Italia e in Europa.

Fonte: Ufficio Stampa