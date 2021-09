Rubava le borse in auto alle signore anziane tra Empoli e Fucecchio, ai domiciliari

Finisce ai domiciliari un 45enne italiano che ha commesso svariati furti aggravati nell'Empolese ad aprile 2021 e che è stato rintracciato dalla squadra mobile di Caserta.

La misura è stta emessa dal gip presso il Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di complesse e articolate indagini compiute dal commissariato di Empoli, guidato dal dirigente Francesco Zunino.

Già il 28 aprile l'uomo era finito in arresto proprio a Empoli per furto con destrezza ai danni di una anziana. La donna aveva chiesto soccorso dopo che era stata derubata la borsa. A 500 metri dalla zona del furto, in via G. B. Vico in zona Carraia, è stata trovata una Vw Golf di colore scuro con l'uomo. Sul sedile posteriore aveva la borsa appena rubata con documenti ed effetti personali, ma denaro. Il contante, 700 euro, era stato nascosto nel cassettino porta oggetti.

L'uomo aveva consumato svariati furti ai danni di anziane signore nei cimiteri o nei parcheggi dei supermercati con la loro auto, come nel caso di cui sopra. Lui aspettava la vittima a bordo della propria auto appostato nel parcheggio e quando la signora si apprestava a partire con la vettura, le apriva lo sportello del lato passeggero portando via la borsa che solitamente viene appoggiata sul sedile del passeggero. In alcuni casi è riuscito a fare dei prelievi con la carte bancomat trovate nei portafogli.

Ecco l'elenco dei furti di aprile:

- uno avvenuto in Fucecchio all’interno del parcheggio del supermercato COOP di Fucecchio Via di Fucecchiello. Con la stessa modalità ha portato via la borsa e 80 euro all'interno, dopodiché è fuggito su una VW Golf di colore scuro.

- un secondo episodio avvenuto all’interno del parcheggio del cimitero di Empoli di Via Valdorme, ancora a bordo della Golf. Ha bloccato una signora mentre stava per uscire in auto dallo stallo del parcheggio. L'ha raggiunta e le ha rubato la borsa come nel precedente caso. Trovndo una carta bancomat, al primo sportello ATM che ha trovato ha portato via 500 euro in due operazioni da 250 euro ciascuna

- l'ultimo episodio documentato è invece avvenuto al 'Coppone', nel parcheggio del supermercato di via Sanzio a Empoli. L'uomo alla guida della Golf ha seguito un'anziana sino alla sua abitazione in via della Repubblica, l'ha addirittura raggiunta nel garage mentre stava parcheggiando l’autovettura e poi le ha rubato la borsa strappandola dalle mani della donna. La refurtiva è stata di 200 euro e degli effetti personali. Non è riuscito a prelevare dallo sportello bancomat nonostante vi si fosse recato, in quello delle Poste di Empoli.

Dopo l'arresto del 28 aprile, era fuggito nel Casertano. Ieri è stata potuta applicare la misura degli arresti domiciliari.