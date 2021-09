Boschi in fiamme sui colli di Cecina, 2 elicotteri sul posto

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 settembre, in località Colle Mezzano, nel Comune di Cecina. Le fiamme, alimentate dal forte vento proveniente dal mare, stanno interessando oliveti, alcune porzioni di bosco e terreni incolti e si stanno propagando rapidamente e in modo imprevedibile. Sono bruciate anche alcune baracche in prossimità di abitazioni per le quali stanno intervenendo i vigili del fuoco.

A terra stanno lavorando, con grande difficoltà proprio a causa delle avversità meteorologiche, squadre di volontari dell'antincendio regionale. La sala operativa ha inviato sul posto due elicotteri che stanno concentrando gli sganci a protezione delle abitazioni. Un terzo elicottero è pronto a partire qualora la situazione dovesse ulteriormente peggiorare.

Si ricorda che su tutta la Toscana è stato prorogato fino a domenica 19 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (potature, sfalci, ecc) e il divieto di effettuare qualsiasi accensione di fuochi. Resta esclusa la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze o all'interno delle aree attrezzate.

Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa