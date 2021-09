Dalla Regione Toscana 30 milioni per i parcheggi

Non manca molto tempo alla scadenza del bando della Regione Toscana per l'assegnazione di fondi regionali ai Comuni da destinare alla realizzazione di parcheggi pubblici. Le domande dovranno essere presentate alla Regione entro il 30 ottobre 2021; il fondo destinato ha un valore totale di 30 milioni di euro. L'obiettivo che la Regione Toscana si pone è dare l'opportunità, laddove necessario, di riqualificare aree urbane o a vocazione turistica, decongestionare i centri urbani, migliorare la qualità di vita delle persone.

Abaco Mobility, che già gestisce con successo la sosta a pagamento in parecchie località toscane (come Volterra, Empoli, Marciana Marina, Portoferraio, Campo nell'Elba), alle quali si aggiungono un'ottantina di altre città in tutta Italia, si rende disponibile a supportare quei Comuni toscani che decidessero di aderire al bando, che attua la Legge regionale n.11 del 2021.

"Disponiamo delle competenze e dell'esperienza necessarie per indirizzare i Comuni verso la miglior soluzione possibile, che è differente da realtà a realtà" - spiegano dal quartier generale di Abaco Mobility, in Veneto. "Purtroppo, ci capita spesso di dover 'mettere la pezza' a progetti ideati da aziende terze, che si spacciano per professioniste, progetti magari bellissimi sulla carta, ma scarsamente praticabili alla prova dei fatti, che come conseguenza diretta hanno l'insoddisfazione dei cittadini e un dispendio davvero importante di risorse. Al contrario, il know how che Abaco ha acquisito in lunghi anni di esperienza, ci porta a fare un'analisi molto dettagliata e precisa dello stato dell'arte, per poi ipotizzare più soluzioni possibili, in accordo con l'Ente con il quale collaboriamo. In questo ci viene in aiuto la tecnologia, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, con costi sempre più bassi e proposte sempre più performanti, potendo scegliere fra varie opzioni possibili. Infine, la grandezza dell'Ente non deve essere un ostacolo: anche in località turistiche di nicchia, riusciamo a trovare soluzioni adatte a quella precisa situazione, assolutamente percorribili e sostenibili. Senza contare che disponiamo di uffici e personale nel territorio, a disposizione - in questo specifico - dei Comuni toscani".