Scuolabus e mensa, ripartono i servizi a Vinci

Mercoledì 15 settembre, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, partiranno anche i servizi scolastici messi a disposizione dal Comune di Vinci.

Trasporto scolastico

Nel periodo compreso tra il 15 e il 24 settembre durante il quale in tutte le scuole è prevista l'uscita antimeridiana, il servizio di trasporto scolastico sarà garantito sia per l'andata che per il ritorno per le scuole dell'infanzia (gli alunni che hanno richiesto il servizio, per poter usufruire del ritorno dovranno però uscire alle ore 11.30 anziché alle ore 12.30), e per le scuole primarie; infine, per gli alunni delle scuole medie di Vinci e di Spicchio-Sovigliana sarà regolarmente garantito il servizio di trasporto all'andata, mentre non potrà essere garantito per il ritorno da scuola a casa.

Si ricorda che tali disposizioni valgono soltanto per il periodo dal 15 al 24 settembre, quando non è previsto orario di frequenza pomeridiana nelle scuole. Per conoscere tutti i dettagli, consultare la tabella con gli orari pubblicata sul sito internet del Comune di Vinci.

Pre-scuola

Sarà attivato anche il servizio di pre-scuola. Per la scuola primaria e secondaria di Vinci il servizio è previsto dalle ore 7.30 fino alle alle 8.20, con ingresso da piazza G. Garibaldi, per la scuola primaria “Sibilla Aleramo” di Spicchio-Sovigliana il pre-scuola è garantito dalle ore 7.30 fino alle ore 8.15, con ingresso da via Guicciardini (lato palestra). Si comunica che lunedì 27 settembre partirà anche il servizio di refezione scolastica per la scuola Primaria e la scuola dell'Infanzia.

Refezione scolastica

Infine, l'Amministrazione comunale informa che lunedì 27 settembre 2021 partirà anche il servizio di refezione scolastica nelle scuole di Vinci.

Si ricorda alle famiglie dei bambini che nell'anno scolastico 2021/22 frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che è necessario effettuare formale richiesta per poter usufruire del servizio di refezione scolastica.

La richiesta potrà essere inoltrata on line, purché il richiedente sia in possesso di identità digitale SPID, accedendo al sito internet del Comune di Vinci, nella sezione “Servizi a domanda individuale”: con pochi passaggi, seguendo le indicazioni, si potrà fare la domanda comodamente da casa.

In alternativa, il modulo di domanda (scaricabile dal sito web del Comune) debitamente compilato e accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento dei genitori richiedenti, potrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vinci.fi.it.

Per gli alunni che hanno intolleranze e/o patologie o per coloro che hanno necessità di pasti alternativi per motivi etici o religiosi è necessario compilare l'ulteriore modulo allegato a questa pagina, sempre accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento dei genitori richiedenti. Anche quest'ultimo potrà essere compilato e inviato all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa