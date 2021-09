Una nuova biblioteca per Seano, le idee del candidato Prestanti

Il sindaco uscente Edoardo Prestanti ha le idee chiare e punta tutto su una serie di idee originali e soprattutto realizzabili, frutto di cinque anni di esperienza con una giunta che ha fatto molto e si è mossa sempre con la gente e per la gente.

"Voglio iniziare a raccontare il nostro programma parlando di uno dei progetti più ambiziosi – spiega Prestanti – realizzare a Seano un Centro Culturale nell’area limitrofa al Parco Museo con una nuova Biblioteca, una sala polivalente e un’area espositiva con opere di Quinto Martini e del Novecento europeo".

Il progetto prevede in prima battuta l'acquisto da parte del Comune della fabbrica ex Banci, per realizzare al suo posto un Centro Culturale di impronta europea, che possa divenire il cuore pulsante della piana. Un luogo di cultura ed innovazione, collegato dalla rete di piste ciclabili fra Firenze, Prato e Pistoia, nella frazione più popolosa del territorio comunale e centrale nel crocevia dei tre capoluoghi di provincia. Grazie alla rete di piste ciclopedonali esistenti e alla stretta sinergia con le Amministrazioni limitrofe per progettare le future vie di collegamento, Seano è raggiungibile in bicicletta da ogni zona del Comune di Carmignano, ma anche dai territori circostanti.

La pista ciclopedonale che parte dal Parco Museo Quinto Martini è collegata a quella di Poggetto e, tramite il Ponte del Manetti fra Poggio a Caiano e Prato, si può raggiungere sulle due ruote il parco delle Cascine di Tavola ed il centro di Prato. Grazie ai progetti che saranno realizzati nei prossimi anni, sarà possibile attraverso le piste di Poggio a Caiano e Signa raggiungere in bicicletta le Cascine di Firenze e quindi il centro del capoluogo.

Il nuovo Centro ospiterà la nuova biblioteca comunale, ampia e innovativa, che quindi verrà inserita in un contesto vivace fatto da angoli per le attività didattiche, una caffetteria e arricchito da una sala espositiva polivalente che includerà parte delle opere di Quinto Martini attualmente situate nella Casa Studio, troppo piccola per contenere dignitosamente tutta l’arte del maestro.

Questo permetterà di chiudere il canone di locazione attualmente aperto per la Biblioteca Palazzeschi e investire quei soldi nel nuovo progetto.

Ciò permetterà anche di istituire una continuità con il Parco Museo e la piazza 4 Novembre e di portare qui gli studenti universitari di Storia dell'Arte per progetti specifici. Un polo culturale dunque, che potrà interagire con altre importanti strutture già presenti non solo nel nostro Comune, ma anche nei territori limitrofi, quali il Museo Pecci di Prato ed il Museo del Novecento di Firenze.

Un progetto ambizioso, come tanti altri del programma di Prestanti, che insieme ai suoi candidati spiegherà piazza per piazza, strada per strade, in una serie di incontri itineranti di confronto e scambio.

Edoardo Prestanti per Carmignano