L'Aou Careggi risponde a Fp Cgil Firenze: "Nessun problema sulla continuità delle attività chirurgiche"

L'Aou Careggi replica ad un comunicato della Fp Cgil Firenze dove il sindacato poneva l'accento sulla mancanza di personale nell'ospedale, facendo riferimento in particolare al Centro Trasfusionale (qui la notizia).

La direzione in una nota "rassicura i cittadini sulla continuità delle attività chirurgiche rispetto al numero di risorse di personale attualmente in servizio al Centro Trasfusionale" precisando inoltre che "eventuali rimodulazioni potrebbero verificarsi, come già avvenuto in passato, per improvvise carenze di plasma, rischio ormai sempre più presente a causa della riduzione delle donazioni di sangue in corso di pandemia e in generale nei mesi estivi".

L'ospedale ha poi specificato che sono in corso procedure interne "per l'assegnazione di ulteriore personale a supporto del servizio trasfusionale in questa fase transitoria che si concluderà a breve con l'imminente rientro dalle ferie estive di tutti gli operatori impegnati nel servizio". L'Aou Careggi conclude affermando di aver predisposto "un piano per l'acquisizione di complessivi 210 infermieri da assegnare alle varie attività in programma, come l'attivazione di nuove strutture e a copertura del turnover".