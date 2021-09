Cade per 30 metri in un dirupo: centauro soccorso al passo del Muraglione

Questo pomeriggio grave incidente per un motociclista nel comune di San Godenzo al passo del Muraglione. Il centauro è caduto in un dirupo di 30 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), l'elicottero dei vigili del fuoco Drago, il personale sanitario del 118 e Pegaso.

Il motociclista, un uomo di 51 anni, è stato recuperato per poi essere affidato ai sanitari intervenuti, che hanno provveduto al trasporto in ospedale con l'elisoccorso Pegaso. Intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.