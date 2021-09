Controlli di polizia a Empoli, identificate 72 persone

Nelle giornate di giovedì e venerdì gli agenti del Commissariato di Empoli, con il supporto di alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, hanno svolto in Empoli i settimanali servizi rafforzati di controllo del territorio rivolti in particolare alla zona della Stazione ed ai parchi cittadini. I servizi di controllo si sono svolti nella fascia pomeridiana, in cui è più intenso il numero dei cittadini che si recano alla stazione di Empoli.

Si è provveduto in particolare alla identificazione e controllo delle persone che stazionano nella piazza don Minzoni e poi al controllo delle persone che si trovavano presso il parco pubblico di Viale Buozzi.

In totale venivano identificate 72 persone e controllate 38 autovetture