"Dai partiti alle liste civiche" il Comitato CambiaMenti oggetto di una tesi di laurea UniPi

CambiaMenti si conquista un posto nella storia locale di San Miniato: per la prima volta il Comitato entra in una tesi di laurea, scritta da Giuseppe Zagaria, giovane santamariammontese. La creazione del gruppo, la prova alle amministrative del 2019, le prime battaglie in consiglio comunale: un quadro che sarà presentato al pubblico, alle associazioni e alle forze politiche giovedì 16 settembre alle 21,15 nei locali della Coop La Risorta in via Spartaco Carli 8 a Ponte a Egola.

Un lavoro di ricerca sul campo che tenta di raccontare le varie fasi del Comitato facendo ricorso a più strumenti: dalle interviste in profondità a testimoni privilegiati, alla ricerca negli archivi della stampa locale.

E ancora: lo studio dei documenti del Comitato, come lo statuto, il manifesto, il programma elettorale, insieme alla raccolta dei dati elettorali divisi frazione per frazione dopo la chiamata alle urne del maggio 2019.

L'elaborato racconta come il Comitato sia uno dei prodotti di quel processo storico e politico all'interno della subcultura rossa che ha contraddistinto la provincia toscana e in particolare la zona del comprensorio del cuoio.

Fonte: Comitato CambiaMenti