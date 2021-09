Fiato ancora corto, la Scotti cede nel finale

Stavolta, pur essendo la seconda amichevole stagionale, era qualcosa di più di un semplice test visto che l'Use Rosa Scotti giocava contro una diretta concorrente, la Gesam Gas e Luce Lucca nell'ambito del sesto trofeo Carlo Lovari. Alla fine l'hanno spuntata le padrone di casa per 64-55, sorpassando le biancorosse nel parziale finale, chiuso con un 17-7, dopo tre tempini di equilibrio. Un calo che ovviamente di questi tempi ci sta visti i carichi di lavoro in palestra, ma un aspetto sul quale coach Alessio Cioni ed il suo staff dovranno naturalmente riflettere e lavorare al pari di molti altri spunti offerti dalla partita. Un match, come detto, che Narviciute e compagne, ancora prive dell'americana Richards, hanno giocato nel complesso bene e con passi in avanti rispetto al test della scorsa settimana, progressi evidenziati anche dal punteggio che, dopo il passaggio sul 30-30 a metà partita, ha avuto quello del terzo parziale a 47-48. Poi, come detto, l'allungo finale delle padrone di casa che hanno portato a casa questo trofeo che, oltre all'aspetto sportivo, ne aveva anche uno molto importante dal punto di vista sociale, con l'incasso devoluto a due associazioni che si occupano di combattere la violenza sulle donne. Da questo punto di vista, per la Scotti, sicuramente un piacere aver partecipato.

"Risultato a parte - spiega coach Alessio Cioni - abbiamo ruotato tutte le giocatrici ed in questo periodo, con una squadra nuova, è normale che si debbano ancora aggiustare tante cose. Sicuramente abbiamo enormi margini di miglioramento e queste gare ci fanno appunto capire dove dobbiamo lavorare con maggiore attenzione. Per questo la gara di stasera è stata molto importante per noi e, già da lunedì, ci ributtiamo a lavorare in palestra per fare ulteriori passi in avanti".

64-55

GESAM GAS & LUCE LUCCA

Azzi 2, Pellegrini, Natali 9, Parmesani 7, Gianolla ne, Kaczmarczyk 14, Miccoli 9, Valentino, Gilli 13, Frustaci 10. All Andreoli (ass. Becciani-Nicolosi)

USE ROSA SCOTTI

Ruffini 3, Stoichkova 4, Lucchesini 6, Casini, Baldelli 7, Williams 7, Ravelli 11, Manetti 2, Narviciute 8, Antonini, Rembiszewska 2, Bocchetti 5. All. Cioni (ass. Cesaro-Ferradini)

Parziali: 14-10, 30-30 (16-20), 47-48 (17-18), 64-55 (17-7)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa