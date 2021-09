Il Comitato Oriana Fallaci ricorda la scrittrice a 15 anni dalla scomparsa

Mercoledì 15 settembre 2021, nel 15° anniversario della scomparsa di Oriana Fallaci, l'omonimo Comitato, fondato e presieduto da Marco Cordone, come tutti gli anni, renderà omaggio al grande "Scrittore"(come amava definirsi Lei), fiorentino con un'apposita cerimonia che si svolgerà alle ore 15 del suddetto giorno, presso il Cimitero Evangelico "Agli Allori" via Senese 184 Galluzzo - Firenze, dove è sepolta l'autrice della cosiddetta Trilogia fallaciana ma anche di altri importanti libri come per esempio "Lettera ad un bambino mai nato". Tutta la cerimonia che terminerà intorno alle ore 15,40 , si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anticovid.

Il Comitato Oriana Fallaci, fondato da Marco Cordone ed altri nel 2005 a Firenze, ha al suo attivo la prima lettura integrale assoluta del libro "La rabbia e l'orgoglio" che ebbe luogo il 15 settembre 2017 presso la Sala "Oriana Fallaci" di Palazzo Medici Riccardi, Sede della Città Metropolitana di Firenze.-

Fonte: Il Comitato Oriana Fallaci