In città con un coltello tenta di nascondere due biciclette: 20enne denunciato, avviata l'espulsione

Durante servizi di prevenzione contro il fenomeno di furti ai danni di turisti, la polizia di Pisa ha individuato in via Cattaneo un giovane, il quale alla vista degli agenti avrebbe cercato di nascondere in un anfratto due biciclette.

Il soggetto, identificato in un 20enne tunisino, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un coltello multiuso, sequestrato. Denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli per il 20enne, irregolare sul territorio nazionale, sono state anche avviate le pratiche di espulsione dal territorio nazionale.