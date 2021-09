In Piazza XXIV Luglio il consiglio comunale aperto in occasione del 77° anniversario della Liberazione

Un momento di riflessione, di approfondimento e di ricordo quello che è stato organizzato dal Comune di Empoli per lunedì 13 settembre, alle 21, in piazza XXIV Luglio.

In occasione del 77° anniversario della Liberazione della città di Empoli dai nazifascisti, ricorrenza che cade il 2 settembre, è stato convocato un Consiglio Comunale aperto a cui può assistere tutta la cittadinanza.

Durante la serata sono previsti gli interventi del presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, con delega alla cultura della memoria, del presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, di Vania Bagni, vice presidente nazionale Anpi e presidente provinciale fiorentina della stessa associazione.

Parleranno i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari dell’assemblea cittadina.

“Sarà una bella occasione per aprire ancora il consiglio comunale a tutta la città in occasione di un momento così importante per noi empolesi: la liberazione di Empoli. Lo faremo in una bellissima piazza. Spero che gli empolesi partecipino” – ha detto Alessio Mantellassi.

È la seconda volta che viene organizzato un Consiglio Comunale aperto. La prima si svolse nel 2019. Per il 75° della liberazione di Empoli. Si tenne al Cenacolo degli Agostiniani ed erano presenti gli ex partigiani Rolando Fontanelli e Dario Del Sordo, due figure della memoria storica cittadina scomparse in questi mesi.

L’accesso ai posti a sedere avviene senza prenotazione, ma c’è l’obbligo della misurazione della febbre e di presentare il Green Pass.

I posti a sedere saranno distanziati. È possibile seguire la cerimonia all’aperto in piazza. In caso di maltempo il consiglio comunale si svolgerà al Palazzo delle Esposizioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa