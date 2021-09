Incendio boschivo nella notte a Massa, in azione due elicotteri regionali e un Canadair

Bruciano dalle 22.30 di ieri sera i boschi delle colline sopra Massa. L'incendio interessa una zona di pineta e macchia mediterranea con forte pendenza e per questo di difficile accesso per le squadre a terra.

Le sei squadre di volontariato antincendio e operai forestali attivati nella notte hanno operato in azioni di contenimento per rallentare lo sviluppo del fronte ed evitare l’interessamento di abitazioni presenti in zona.

La sala operativa della Regione Toscana ha inviato due elicotteri che sotto il coordinamento di due direttori operazioni stanno effettuando i primi sganci. Arrivato in zona anche un Canadair e sono attese anche altre squadre di terra da fuori provincia.

Si ricorda che dal 1 luglio è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell'uso all'aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi

Fonte: Regione Toscana