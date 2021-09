Incendio in un campo a Sesto Fiorentino, anziano gravemente ustionato

Un anziano è rimasto coinvolto in un incendio divampato in un campo a Sesto Fiorentino, riportando gravi ustioni sul 40 per centro del corpo. È successo questo pomeriggio, in un terreno in località Madonna del Piano.

L'uomo, di 78 anni, è stato soccorso e prima trasportato a Careggi dove è stato stabilizzato, poi è stato disposto il trasferimento in un centro per grandi ustionati in un'altra città. Secondo quanto ricostruito, l'incendio è divampato in un campo vicino ad una baracca, circondata dalla vegetazione secca provocata dal clima caldo. Il luogo si trova vicino al polo scientifico universitario e non lontano dall'aeroporto Vespucci di Firenze. Il fumo che si è alzato dal rogo non avrebbe impedito il traffico aereo.

Questa settimana è il secondo caso di gravi ustioni: qualche giorno fa un 86enne a Signa è stato avvolto dalle fiamme mentre stava bruciando delle sterpaglie in un terreno di sua proprietà.