Incendio in una piccola confezione di Prato, crolla il tetto

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina intorno alle 5:30 per un incendio di una piccola confezione in via Carlo Livi. L’edificio, di circa 100 mq, ha riportato ingenti danni in quanto il tetto è crollato completamente, sono tutt’ora in atto le verifiche di stabilità da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

Non si registrano feriti, solo una famiglia dell’edificio adiacente è stata evacuata in via precauzionale. Sul posto erano presenti la squadra dei vigili del fuoco della centrale, quella di Montemurlo, due autobotti e l’autoscala. Presenti anche i carabinieri e il personale del 118. Al momento le cause risultano da accertare.