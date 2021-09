Incidente sul lavoro a Livorno, giovane lavoratrice liberata dal macchinario

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sul lavoro in uno stabilimento a Livorno in via delle Cateratte. La persona coinvolta, di un'impresa di pulizie, è rimasta impigliata in un nastro trasportatore. Alcuni dei presenti sono riusciti a liberare la persona, che tuttavia è rimasta bloccata sotto il macchinario.

Sul posto sono intervenuti su richiesta del 118 i vigili del fuoco del comando di Livorno, che hanno provveduto a rimuovere alcune grosse griglie per permettere di estrarre e liberare la persona, che infine è stata affidata alle cure del medico del 118. Presente anche il PISLL, Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl, per gli accertamenti del caso.

Giovane lavoratrice incastrata dai capelli nel macchiario

Secondo le ricostruzioni, è una giovane lavoratrice di 21 anni l'addetto alle pulizie che è rimasta incastrata in un nastro trasportatore. Mentre svolgeva le sue mansioni, la giovane si sarebbe avvicinata al macchinario quando era ancora in funzione, e le sarebbero rimasti incastrati i capelli. Grazie ad un blocco di sicurezza, quando la giovane è rimasta impigliata, il nastro si è spento subito dopo.

Le colleghe hanno immediatamente chiamato i soccorsi e la 21enne, dopo essere stata estratta dai vigili del fuoco, è stata accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti.