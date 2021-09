Libri, da lunedì 13 settembre riparte il servizio itinerante del Bibliobus

Dopo la pausa estiva riprende il servizio del Bibliobus, il tir-biblioteca itinerante che sosta vicino a giardini, scuole, piazze e durante i mercati.

A bordo ci sono circa 3000 volumi per bambini e per adulti: narrativa, saggistica, tempo libero, fumetti e audiolibri disponibili, per tutti gli iscritti alle Biblioteche del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina, per il prestito gratuito.

“L'obiettivo del Bibliobus - ricorda l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - è quello di avvicinare i cittadini alla lettura, far conoscere le Biblioteche comunali e promuoverne i servizi, le attività e i progetti”.

Il prestito dei volumi del Bibliobus è consentito per un massimo di 3 libri o audiolibri e dura 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 se i libri non sono prenotati. I libri possono essere restituiti al passaggio successivo del Bibliobus oppure alla biblioteca comunale più vicina. Non è possibile invece restituire sul Bibliobus i materiali presi in prestito nelle altre biblioteche.

Da settembre 2021 e fino al termine delle disposizioni sanitarie per entrare nel Bibliobus è necessario presentare la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e un documento di identità, utilizzare la mascherina e aver disinfettato le mani. Il servizio è sospeso nel periodo natalizio, pasquale e nei mesi estivi.

Per conoscere le soste del Bibliobus nel proprio quartiere consultare il link:

https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/torna-il-bibliobus-la-biblioteca-con-le-ruote-1

Fonte: Ufficio Stampa