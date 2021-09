Lite tra più persone in centro a Firenze, un 22enne accoltellato e un ferito

Una lite è scoppiata ieri sera nel centro di Firenze e un 22enne sarebbe stato accoltellato. Il ragazzo, un 22enne del Gambia, avrebbe riportato ferite non gravi. Da quanto appreso nella lite sarebbero rimasti coinvolti altri cittadini africani. Anche l'accoltellatore, un 25enne della Guinea, è stato ferito riportando un trauma cranico e la frattura di un dito. È stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate. Anche un 29enne gambiano è stato denunciato dagli agenti per aver colpito il cittadino della Guinea. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Ancora da chiarire i motivi della lite.