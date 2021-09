Di nuovo in piazza contro il green pass: 100 manifestanti sotto la sede della Regione

Un altro sabato di manifestazioni contro il green pass a Firenze. Oggi pomeriggio, tra le 18 e le 20, circa un centinaio di persone hanno preso parte alla manifestazione, che era stata preavvisata alla questura e per la quale non si sono generati disordini.

La manifestazione si è svolta in modo ordinato fra piazza San Firenze e la sede della Regione Toscana, in piazza Duomo. Dopo una sosta sotto Palazzo Strozzi Sacrati, i 'no green pass' hanno fatto ritorno in piazza San Firenze, concludendo l'iniziativa, e ribadendo le critiche verso la modalità di gestione dell'emergenza pandemica.