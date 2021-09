Morti sul lavoro, Potere al Popolo Pisa: "È una guerra contro chi lavora"

La Toscana ha conquistato in questi giorni il triste guinness dei primati per le morti sul lavoro:

Juan Galao anni 54 marinaio morto durante operazione di disormeggio al porto di Livorno.

Andrea Bascherini anni 54 morto schiacciato da 15 lastre di marmo a Pietrasanta.

Giuseppe Zizzo anni 73 morto per caduta da un albero mentre stava potando un albero nel cortile di un'azienda agricola a Castiglion Fiorentino.

È una guerra contro chi lavora, una guerra fatta dai padroni che lascia ogni anno oltre 1000 vittime nei cantieri, nelle fabbriche, in campagna, ovunque si svolga una attività lavorativa.

I responsabili di quello che sono a tutti gli effetti omicidi portano nomi e cognomi: governi proni alla volontà di Confindustria, che da tempo ha deciso che far morire i lavoratori fa parte del normale processo di produzione.

Ma complici sono anche le forze politiche e sindacati confederali che oggi lo sostengono e che hanno governato in questi anni, i quali da destra a sinistra indistintamente hanno smantellato i diritti dei lavoratori conquistati in anni di dure lotte.

Tutto questo è stato confermato da come le istituzioni hanno gestito il lavoro durante la pandemia. Le abbiamo viste supine al volere degli industriali, trattando i lavoratori come carne da macello per non rischiare di toccare i profitti dei padroni e mettendo così a repentaglio la salute di tutti.

I soldi del PNRR andranno come sempre ad arricchire le tasche dei padroni tra sgravi fiscali decontribuzioni e bonus di vario tipo. I profitti crescono, così come lo sfruttamento, mentre salari e diritti arretrano.

Nel 2021 in Italia sono morte più di 2 persone al giorno sul posto di lavoro. E' una strage vera e propria alla quale Confindustria risponde chiedendo addirittura meno regole e controlli in nome di una maggiore competitività.

Basta morti sul lavoro. Chiediamo a gran forza una legge che punisca queste morti come omicidi e su questo svilupperemo, insieme al sindacalismo di classe, una campagna costante in ogni occasione di lotta che si presenterà nel prossimo futuro, a partire dal prossimo sciopero generale nazionale indetto dal sindacalismo di classe per il prossimo 11 ottobre.

Potere al Popolo! Pisa