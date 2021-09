Muore a 62 anni il giornalista Riccardo Benvenuti

Lutto nel mondo del giornalismo. È morto all'età di 62 anni Riccardo Benvenuti, giornalista da oltre 30 anni tre le altre per l'ANSA e La Nazione. A portarselo via è stata una brutta malattia. Iniziò la carriera di giornalista nel 1990. Collaboratore dal Mugello, viveva a Borgo San Lorenzo, dal 1993 era anche capo ufficio stampa e relazioni esterne per l'Autodromo. Fu anche uno dei soci fondatori dell'agenzia giornalistica Headline e collaborò con l'Amministrazione di Borgo. Nel 2017 aveva ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

La salma sarà esposta presso la cappella della Misericordia di Borgo San Lorenzo, in via Giotto. I funerali si svolgeranno lunedì 13 settembre alle 15.30 presso la pieve di Borgo San Lorenzo

Così lo ricorda il sindaco Omoboni: "Giornalista, sportivo, colonna portante dell'Autodromo. Un uomo che ha messo a servizio del suo paese tutta la sua competenza, la sua professionalità e soprattutto la sua umanità e simpatia. Ci mancherai".