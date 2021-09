Non rispetta il divieto di avvicinamento ai genitori, poi prende a calci e pugni i poliziotti

Era stato sottoposto ad un divieto di avvicinamento alla casa dei genitori a Firenze, ma non lo ha rispettato. All'arrivo dei poliziotti li ha minacciatati, poi li ha presi a calci e pugni. È accaduto ieri. Il ragazzo, 22 anni, è stato arrestato per i reati di minacce aggravate, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e per aver violato la misura cautelare alla quale era sottoposto. I due poliziotti sono rimasti contusi.

Da quanto appreso il ragazzo avrebbe minacciato i genitori più volte per farsi consegnare del denaro. Tra le minacce anche quella di uccidere il gatto della madre. A chiamare la polizia sono stati proprio i genitori.