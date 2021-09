Nuova viabilità per il centro di Certaldo, via al ciclo di incontri pubblici con i residenti

Prenderà il via martedì 14 settembre 2021 il ciclo di incontri pubblici voluto dall'amministrazione comunale di Certaldo per confrontarsi con i residenti di ogni quartiere sulla proposta di una nuova viabilità per il centro urbano. L'obiettivo è raccogliere le osservazioni dei cittadini in merito al progetto.

La prima tappa del calendario, che mette al centro il Piano urbano mobilità sostenibile (Pums Certaldo), si svolgerà il 14 settembre alle 18.30 in piazza Pertini nei giardini pubblici. Gli incontri, tutti nel mese di settembre e alla presenza del sindaco Giacomo Cucini, proseguiranno poi giovedì 16 settembre alle 21 nella saletta di via 2 Giugno, martedì 21 settembre alle 21, in via Fratelli Cervi negli spazi della Croce Rossa Italiana, giovedì 23 settembre, alla stessa ora, al centro I Macelli e, infine, martedì 28 settembre alle 18.30 alla Casa delle associazioni in viale Matteotti.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa