Oppone resistenza durante l'identificazione, con sé aveva oggetti liturgici rubati: arrestato

Nella tarda serata, a Scandicci, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza del reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, in via Salvemini, M.T., algerino classe '66, già noto alle Forze dell'Ordine. L'uomo, nelle fasi di identificazione, ha opposto resistenza procurando lievi lesioni a uno degli operanti. Inoltre, lo stesso è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione perchè trovato in possesso di due oggetti liturgici, dei pisside, di dubbia provenienza. L'arrestato verrà giudicato nella mattina odierna.